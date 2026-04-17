Γρηγορίου: Κάνουμε τα πάντα όπως πρέπει, όμως πρέπει να είμαστε και αποτελεσματικοί

Ο Μιχάλης Γρηγορίου, μιλώντας στην κάμερα της NOVA ενόψει του αυριανού (18/4, 19:00) αγώνα του Άρη με τον Βόλο στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ομάδα του θα καταφέρει να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί και θα επιστρέψει στις επιτυχίες.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη δουλειά που έκανε με την ομάδα του στο διάστημα της διακοπής: «Ήταν η δεύτερη διακοπή από τότε που ανέλαβα, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε πάνω σε αυτά που θέλαμε με τους παίκτες. Πιστεύω ότι πήγαν αρκετά καλά τα πράγματα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της δουλειάς, αλλά και ως προς το ότι επιστρέψανε στις προπονήσεις αρκετοί παίκτες, οι οποίοι απουσίαζαν το προηγούμενο διάστημα. Ίσως ήταν η πρώτη διακοπή στο πρωτάθλημα, που στις προπονήσεις ήταν το 90% των παικτών. Μας δόθηκε η ευκαιρία να μπορέσουμε να περάσουμε αυτά τα οποία θέλαμε, τόσο στον ανασταλτικό τομέα, όσο και στον επιθετικό. Αισιοδοξώ ότι θα παρουσιαστούμε ακόμη καλύτεροι στον αγώνα με τον Βόλο από ό,τι σε αυτόν με τον Λεβαδειακό, αν και στη Λιβαδειά ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού! Επιπλέον, αισιοδοξώ ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε την πολυπόθητη νίκη που θέλουμε εδώ και καιρό, αρκεί να είμαστε αποτελεσματικοί αυτή τη φορά».

Στην παρατήρηση ότι για το πρώτο που πρέπει να αισιοδοξεί είναι να πάει η… μπάλα στα δίχτυα, μιας και ο Άρης δημιουργεί και χάνει σωρηδόν ευκαιρίες στα τελευταία πέντε παιχνίδια, στοχεύοντας οι παίκτες -μεταξύ άλλων- επτά φορές τα αντίπαλα δοκάρια, απάντησε: «Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Κάνουμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο όπως πρέπει, δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες, φτιάχνουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, αλλά δεν σκοράρουμε. Εννοείται ότι και η τύχη είναι σημαντικός παράγοντας σε οποιοδήποτε παιχνίδι! Όπως και να έχει, πρέπει να είμαστε σοβαροί στην αντίπαλη περιοχή, να προσπαθήσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, ώστε να κάνουμε το έργο μας πιο εύκολο, αλλά και την ζωή μας! Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο που λείπει αυτή τη στιγμή από την ομάδα και αισιοδοξώ ότι με τη δουλειά που έχουμε κάνει θα το βρούμε».

Ερωτώμενος αν εισπράττει την αισιοδοξία αυτή και από τους παίκτες, οι οποίοι γενικότερα όταν δεν σκοράρουν, πιέζονται ψυχολογικά, τόνισε: «Αυτό είναι άλλο κομμάτι, στο οποίο έχουμε εργαστεί τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες, ώστε να αποβάλλουμε αυτό το άγχος από τους παίκτες. Οι ίδιοι είναι οι πρώτοι που αγχώνονται, όταν δεν σκοράρουν. Θέλουμε να το ξεχάσουν αυτό και να πάμε στο επόμενο παιχνίδι με άλλον αέρα. Κάθε παιχνίδι είναι μία νέα πρόκληση και μία νέα ευκαιρία. Πρέπει να αφήσουμε πίσω ο,τιδήποτε έχει γίνει στο παρελθόν και να κοιτάξουμε το παιχνίδι που έχουμε απέναντι στον Βόλο, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε».

Για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τον Βόλο: «Αρχικά, ο Βόλος είναι μια ομάδα που μπήκε στα πλέι οφ μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ, την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ καλά ψυχολογικά, από τη στιγμή που πέτυχε το στόχο, έστω και την ύστατη στιγμή. Είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα, η οποία είναι πολύ καλή στον ανασταλτικό τομέα. Επιπλέον, είναι πολύ καλή στις μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση, διότι έχει ταχείς ποδοσφαιριστές μπροστά. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα συνυπολογίσουμε στο δικό μας παιχνίδι, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες του αγώνα».