Πανέτοιμος ο Άρης ενόψει Βόλου: Σε ξενοδοχείο η αποστολή

Με μια τελευταία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλο το Σάββατο (18/04, 19:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Μοναδικός στόχος για τους «κιτρινόμαυρους» είναι η νίκη απέναντι στη Θεσσαλική ομάδα, καθώς μετά την ισοπαλία στον αγώνα της πρεμιέρας των Play Off 5-8 κόντρα στον Λεβαδειακό, τα περιθώρια για νέες βαθμολογικές απώλειες είναι ανύπαρκτα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο σχετικό δελτίο Τύπου η ΠΑΕ Άρης, οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης στην τελευταία προπόνηση, ενώ, όπως έχει καθιερωθεί τους τελευταίους μήνες, δεν ανακοινώθηκε αποστολή.

Οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές θα καταλύσουν το βράδυ της Παρασκευής (17/04) σε ξενοδοχείο, ενόψει του αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλο.