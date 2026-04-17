Πανέτοιμος ο Άρης ενόψει Βόλου: Σε ξενοδοχείο η αποστολή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με μια τελευταία προπόνηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλο το Σάββατο (18/04, 19:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Μοναδικός στόχος για τους «κιτρινόμαυρους» είναι η νίκη απέναντι στη Θεσσαλική ομάδα, καθώς μετά την ισοπαλία στον αγώνα της πρεμιέρας των Play Off 5-8 κόντρα στον Λεβαδειακό, τα περιθώρια για νέες βαθμολογικές απώλειες είναι ανύπαρκτα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο σχετικό δελτίο Τύπου η ΠΑΕ Άρης, οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου ακολούθησαν πρόγραμμα ενεργοποίησης στην τελευταία προπόνηση, ενώ, όπως έχει καθιερωθεί τους τελευταίους μήνες, δεν ανακοινώθηκε αποστολή.

Οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές θα καταλύσουν το βράδυ της Παρασκευής (17/04) σε ξενοδοχείο, ενόψει του αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Story της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Μακάριο Λαζαρίδη ντυμένο κλόουν: “Η ΝΔ πέφτει σε αυτό το επίπεδο του λαγουμιού, κύριε γυμνοσάλιαγκα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τους επικίνδυνους ελιγμούς του 26χρονου αρσιβαρίστα και οι προκλητικές αναρτήσεις του

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Το Ιράν απειλεί ότι θα ξανακλείσει τα Στενά του Ορμούζ αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Μαγιάρ: Ας σταματήσουμε τη μαζική καταστροφή εγγράφων που αποδεικνύουν την ευθύνη της κυβέρνησης Όρμπαν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία