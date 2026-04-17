Στο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχει συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Δείτε βίντεο

Συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει αυτην την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την άφιξή της στο Μέγαρο Μαξίμου, την πρέσβη υποδέχθηκαν στην είσοδο η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Κατερίνα Νασίκα και η επικεφαλής της γραμματείας (εθιμοτυπία/πρωτόκολλο) του πρωθυπουργού Ζωή Βλαχάβα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, με βασική ατζέντα τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.