Στο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχει συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Δείτε βίντεο

Συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει αυτην την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την άφιξή της στο Μέγαρο Μαξίμου, την πρέσβη υποδέχθηκαν στην είσοδο η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Κατερίνα Νασίκα και η επικεφαλής της γραμματείας (εθιμοτυπία/πρωτόκολλο) του πρωθυπουργού Ζωή Βλαχάβα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, με βασική ατζέντα τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Κυριάκος Μητσοτάκης Μέγαρο Μαξίμου

