Ξεσπά η Φαίη Σκορδά: Άμα ήταν άσχημη, δεν θα θρηνούσαμε ένα κορίτσι 19 χρονών;

Η Φαίη Σκορδά μαζί με το πάνελ της εκπομπής Buongiorno συζήτησαν το πρωί της Παρασκευής (17/4) την τραγική υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε αναίσθητη τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα έξω από χώρο εστίασης στο Αργοστόλι.



«Λες και βλέπουμε σειρά. Δηλαδή, κάθεσαι και σχολιάζεις από την πρώτη μέρα την εικόνα και τα ρούχα», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή της για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η υπόθεση.

«Ό,τι κι αν είναι, είναι ένα κορίτσι που έφυγε από τη ζωή. Το καλύτερο του κόσμου να είναι, έχει σημασία;. Άμα ήταν άσχημη, δεν θα θρηνούσαμε ένα κορίτσι 19 χρονών; Η κοπέλα έμεινε παρατημένη. Θα μπορούσε να σωθεί εάν πήγαινε στο νοσοκομείο», σημείωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον τρόπο που προβλήθηκε η εικόνα της στα social media, λέγοντας: «Από την πρώτη μέρα στα social Ανδρέα μου, η φωτογραφία της… ήταν επιλογή της συγκεκριμένης φωτογραφίας που είναι μία κούκλα, που είναι λες και είναι μοντέλο! Έτσι; Η συγκεκριμένη. Δηλαδή, από πίσω κρύβει πράγματα, γι’ αυτό και το λέω. Άμα δηλαδή δεν…».