ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη ο 30χρονος δραπέτης που απέσπασε κινητό τηλέφωνο από 29χρονη με την απειλή μαχαιριού

Συνελήφθη το πρωί στο Ρέθυμνο, ο 30χρονος αλλοδαπός, ο οποίος έχοντας δραπετεύσει ανήμερα του Πάσχα από Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα στα Χανιά, με την απειλή μαχαιριού απέσπασε χθες το μεσημέρι από 29χρονη αλλοδαπή που κινούνταν πεζή σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, το κινητό της τηλέφωνο.


Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις διενεργούμενες αστυνομικές αναζητήσεις και έρευνες και μετά από την αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικού του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, σήμερα το πρωί οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Ρεθύμνου, του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνης, της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου, εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 30χρονος σε περιοχή του Ρεθύμνου.

Σε έλεγχο που του έγινε, καθώς και σε έρευνα που έγινε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή την 14.04.2026 από περιοχή των Χανίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα και τιμαλφή, τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα και ένα μαχαίρι. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου καθώς και την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, όπως και το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά, για τα κατά περίπτωση ερευνούμενα αδικήματα της ληστείας και των κλοπών.

Ελληνική Αστυνομία Ρέθυμνο

