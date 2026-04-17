Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι ξετρελαμένος με την κόρη του – Κυκλοφορεί με μπλούζα που γράφει “daddy”

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής την Παρασκευή (03/04) και η έλευση του μωρού τους έχει αλλάξει όλη τους τη ζωή.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής παράλληλα με την ευτυχία που βιώνει στο σπίτι του, συνεχίζει να ασχολείται με τις επιχειρήσεις που διατηρεί, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται συνεχώς με το μωράκι τους, το οποίο σήμερα Παρασκευή (17/04) έγινε 2 εβδομάδων.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής την ίδια ημέρα δημοσίευσε στο Instagram ένα story, το οποίο το έκανε repost από κάποιον διαδικτυακό του φίλο.

Σε αυτή τη φωτογραφία απεικονίζεται ο ίδιος σε μία από τις επιχειρήσεις του να μιλάει στο τηλέφωνο, φορώντας μία μπλούζα που γράφει «daddy».