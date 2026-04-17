Κρήτη: Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου
Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στo Λασίθι το μεσημέρι της Παρασκευής (17/4).
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.
Όσον αφορά το εστιακό βάθος, αυτό εντοπίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα.
- Κοζάνη: Μήνυσε κατά 20χρονου κατέθεσε η οικογένεια της 17χρονης που τραυματίστηκε – Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο “Παπανικολάου”
- Θεσσαλονίκη: Όταν η σχολική τάξη γίνεται πεδίο μάχης – Το “Άγριο Αίμα” φέρνει στη σκηνή τα πιο άβολα ερωτήματα της εποχής
- Κεφαλονιά: “Δεν έκανα χρήση ναρκωτικών, ούτε συνεννοήθηκα με τους άλλους δύο” ισχυρίζεται ο 22χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτούς