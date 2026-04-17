Κρήτη: Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στo Λασίθι το μεσημέρι της Παρασκευής (17/4).

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 24 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Όσον αφορά το εστιακό βάθος, αυτό εντοπίστηκε στα 8,6 χιλιόμετρα.