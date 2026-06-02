Χαλκιδική: Το καταπράσινο Άγιο Όρος όπως καταγράφηκε από δορυφόρο

Φωτογραφία: Intime
Το Άγιον Όρος καταγράφηκε σε δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης, στην οποία αποτυπώνεται η παρθένα φύση της καθώς το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής δεν έχει υποστεί ιδιαίτερες παρεμβάσεις από τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με το meteo, στην παρακάτω δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης αποτυπώνεται το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής (Άγιο Όρος), μια περιοχή γνωστή για τη μοναστική παράδοση και την παρθένα φύση, η οποία έχει υποστεί ελάχιστες παρεμβάσεις από τον άνθρωπο. Οι ανέφελες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες επέτρεψαν την καθαρή αποτύπωση του εντυπωσιακού τοπίου της Χερσονήσου του Άθω, το οποίο συνδυάζει βραχώδη τοπία και γαλανά νερά.

Η δορυφορική εικόνα αποτελεί προϊόν του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus και λήφθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου 2026, κατά το πέρασμά του πάνω από την Ελλάδα.

