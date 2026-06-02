Ιωάννινα: 21χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε γκρεμό

Εκτροπή οχήματος οχήματος σημειώθηκε σήμερα το πρωί λίγο μετά τις 7 λίγο πριν το χωριό Λιγκιάδες έξω από τα Ιωάννινα.

Στο σημείο όπως αναφέρει το epirustv.gr έσπευσε η Πυροσβεστική που απεγκλώβισε τον 21χρονο οδηγό και με φορείο μεταφέρθηκε στο οδόστρωμα όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομιστεί στο εφημερεύον νοσοκομείο .

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο νεαρός δεν φέρει τραύματα απειλητικά για τη ζωή του.

Συνολικά για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 4 οχήματα με 8 υπαλλήλους από την 5η Ε.Μ.Α.Κ. και τον 2ο Π.Σ. Ιωαννίνων.