Μητσοτάκης στα “Ποσειδώνια 2026”: Η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των Στενών του Ορμούζ

Τον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία και στη γεωπολιτική σταθερότητα ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα της Δευτέρας (01.06.2026) στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση «Ποσειδώνια 2026». Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τη ναυτιλία ως εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, σημειώνοντας ότι «η καρδιά της παγκόσμιας ναυτοσύνης χτυπά σταθερά στην Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην ηγετική θέση του ελληνόκτητου στόλου, ο οποίος, όπως είπε, αριθμεί περισσότερα από 5.800 πλοία, καλύπτοντας το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και λίγο πάνω από το 60% της ευρωπαϊκής. «Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ναυτιλία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλία δεν λειτουργεί μόνο ως δύναμη εξωστρέφειας, αλλά και ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, καθώς αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ. Επισήμανε ακόμη το πλέγμα συνεργειών που δημιουργείται γύρω από τον κλάδο, από τη ναυπηγοεπισκευή και τα logistics έως τις νέες τεχνολογίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κοινωνικό αποτύπωμα των Ελλήνων εφοπλιστών, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις τους δεν περιορίζονται στη θάλασσα. Όπως είπε, «βγαίνουν και στη στεριά», με παρεμβάσεις στην ανακατασκευή σχολείων, στην υγεία και στον αθλητισμό, τόσο συλλογικά όσο και ατομικά.

Με πιο συμβολικό τόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «μπορεί τα ατσάλινα κήτη να ταξιδεύουν στις πιο μακρινές θάλασσες, αλλά η ελληνική ψυχή βρίσκεται γειωμένη εδώ, σε αυτόν τον τόπο». Η φράση αυτή συμπύκνωσε το μήνυμα της ομιλίας του: η ελληνική ναυτιλία είναι παγκόσμια σε εμβέλεια, αλλά βαθιά συνδεδεμένη με την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη γεωπολιτική σημασία της ναυτιλίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς κρίσεις καθιστούν τις θαλάσσιες οδούς κρίσιμες για την παγκόσμια οικονομία. Όπως σημείωσε, το κλείσιμο ακόμη και μίας θαλάσσιας διόδου, όπως τα Στενά του Ορμούζ, μπορεί να οδηγήσει σε ελλείψεις καυσίμων και αγαθών, αλλά και σε εκτίναξη του πληθωρισμού διεθνώς.

«Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένα σοκ στη ναυτιλία μεταφράζεται αυτόματα σε ένα παγκόσμιο ενεργειακό σοκ», τόνισε, θέλοντας να καταδείξει ότι η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών δεν αφορά μόνο τον κλάδο, αλλά την ίδια τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.