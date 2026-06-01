Βέλγιο: Η δικαιοσύνη επιβεβαιώνει έρευνα εις βάρος της Wise Europe για ξέπλυμα χρήματος

Η βελγική δικαιοσύνη επιβεβαίωσε την διεξαγωγή έρευνας εις βάρος της Wise Europe, του κολοσσού των διεθνών μεταφορών χρημάτων, βάσει υποψιών για ξέπλυμα χρήματος.

«Η έρευνα βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο και πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της». Αφορά «κυρίως τη χρήση λογαριασμών της Wise για εγκληματικούς σκοπούς» και «υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε στο AFP η εισαγγελία των Βρυξελλών επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που δημοσίευσαν στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης του δικτύου European Investigative Collaborations (EIC).

Οι έρευνες στο Βέλγιο «δεν αποτελούν καθαυτές ένδειξη παραβίασης των υποχρεώσεων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, ούτε οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πράξης», ανακοίνωσε από την πλευρά της η Wise, η μετοχή της οποίας έκανε βουτιά κατά το μέσον της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Βέλγιο

