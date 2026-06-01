Μαίρη Βυτινάρος: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μου έκανε προξενιό τον Κώστα Φραγκολιά

Για το προξενιό που της έκανε… για πλάκα η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Κώστα Φραγκολιά μίλησε η Μαίρη Βυτινάρος.

Το γνωστό μοντέλο ήταν καλεσμένο στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 τη Δευτέρα (01.06.2026). Η Μαίρη Βυτινάρος μίλησε για το «προξενιό» με τον Κώστα Φραγκολιά, ωστόσο, αποκάλυψε πως είναι φίλοι οι δυο τους.

«Είμαστε φίλοι με τον Κώστα Φραγκολιά», είπε αρχικά η Μαίρη Βυτινάρος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν συμβαίνει κάτι μεταξύ τους.

Η Μαίρη Βυτινάρος είπε στη συνέχεια: «Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε το προξενιό! Όχι, δεν βγήκαμε έξω, είμαστε φίλοι. Για πλάκα το έκανε η Σταματίνα.

Μιλήσαμε με τον Κώστα με μηνύματα, αλλά έμεινε εκεί. Είπαμε να βγούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Είναι πολύ καλός άνθρωπος ο Κώστας, είναι όμορφος!».

Η Μαίρη Βυτινάρος, μάλιστα, αποκάλυψε πως κάτι… παίζει αυτόν τον καιρό: «Κάτι παίζει, αλλά δεν θέλω να πω πολλά! Είναι ψηλός, 1,95 μέτρα, δεν είναι αθλητής και είναι Έλληνας».