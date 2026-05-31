MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Σαρδηνίας ύποπτο κρούσμα του Έμπολα

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ενας Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από το Κονγκό, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας, όπου υποβλήθηκε σε τεστ για ανίχνευση Έμπολα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν οτι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας.

Ο συγκεκριμένος πολίτης, του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά τα προσωπικά στοιχεία, έχει τεθεί σε απομόνωση και το τεστ πρόκειται να επεξεργαστεί το νοσοκομείο λοιμωδών νοσημάτων της Ρώμης, Λάτζαρο Σπαλαντσάνι.

Από το υπουργείο Υγείας της Ρώμης υπογραμμίσθηκε και πάλι, πάντως, οτι ο κίνδυνος σοβαρού αριθμού κρουσμάτων Έμπολα, στην Ιταλία, παραμένει πολύ χαμηλός.

Ιταλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Νέα Αριστερά κατά της ΕΛΑΣ του Τσίπρα με προειδοποιήσεις για “όσους θέλουν να ανέβουν στο άρμα του”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Νύχτα αγωνίας στο Πήλιο: Βρέθηκε σώος ο 24χρονος που αγνοούνταν στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας

LIFESTYLE 16 λεπτά πριν

Αλέξανδρος Τζόρβας για Τραϊανό Δέλλα: Μου φέρθηκε άψογα

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Αμαλία Κωστοπούλου – Τζακ Μέντγουελ: Παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Άρης: “Η Γκεζτεπέ αγοράζει τον Σούντμπεργκ” αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Γαλλία: Νεκρός νεαρός στα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί – Έπεσε με τη μηχανή πάνω σε οδοφράγματα