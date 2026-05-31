Η Μαρία Καρυστιανού γευμάτισε με το επιτελείο της στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα της Γρατσία και Αυγερινός – Δείτε εικόνες

Με το επιτελείο της γευμάτισε σήμερα το μεσημέρι σε εστιατόριο στο κέντρο Αθήνας στη Μητροπόλεως η Μαρία Καρυστιανού, εν μέσω διαδοχικών συσκέψεων μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Στο τραπέζι, εκτός της Μαρία Καρυστιανού είναι το δεξί της χέρι, Μαρία Γρατσία, ο πρώην υπουργός Νίκος Γαλανός, ο δημοσιογράφος και εκπρόσωπος Τύπου της Θανάσης Αυγερινός κ.α.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, η ομάδα της Μαρίας Καρυστιανού σχολίασε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση του κόμματος, με τις αντιδράσεις του «στρατηγείου», κατά πληροφορίες, να δείχνουν ιδιαίτερη ικανοποίηση για τον αρχικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Το επιτελείο Καρυστιανού, επιχειρεί να διορθώσει λάθη, ελλείψεις και παραλείψεις του νεοσυσταθέντος κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μετά την σχετικά ισχνή ανταπόκριση της παρθενικής πρώτης συγκέντρωσης στην πλατεία Αριστοτέλους.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ετοιμάζει κύκλο περιοδειών ανά την Ελλάδα. Η πρώτη πιθανότατα θα είναι στον Πειραιά, ενώ μεγάλη έμφαση δίνουν στην Κρήτη όπου, όπως αναφέρουν, υπάρχουν αρκετοί «πυρήνες». Δεν αποκλείεται προς το τέλος της εβδομάδας να βγουν και τα πρώτα ονόματα που θα είναι υποψήφιοι. Μέσα στον Ιούνιο θα εκλεγούν πιθανότατα και τα προσωρινά όργανα του κόμματος, ενώ θα καταλήξει και στα πρόσωπα με ρόλο-κλειδί στο στρατηγείο το οποίο θα εγκατασταθεί στην Αθήνα.