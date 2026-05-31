Ελπιδοφόρος: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την αδιαθεσία του – Η ανακοίνωση από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την αδιαθεσία που ένιωσε το πρωί της Κυριακής ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής:

«Από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος συλλειτούργησε κατά την Εορτή της Πεντηκοστής μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του Θεοφ. Επισκόπου Φωκαίας κ. Ιωάννου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρετσούς.

Κατά το τέλος του M. Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία, λόγω του ιδιαίτερα βεβαρυμένου προγράμματός του και της υπερβολικής ζέστης των ημερών.

Για προληπτικούς λόγους, ο Σεβασμιώτατος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλεως, απ’ όπου ήδη εξήλθε απολύτως υγιής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

