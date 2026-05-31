Τρόμος σε παραλία του Ισραήλ: Ρουκέτες της Χεζμπολάχ έπεσαν στη θάλασσα, ο κόσμος έτρεξε να βρει καταφύγιο – Δείτε βίντεο

Τρόμο προκάλεσε σε λουόμενους που βρίσκονταν σε παραλία στο Ισραήλ, ο ήχος και η συντριβή βλημάτων προερχόμενα από τον Λίβανο, όπου οι ΙDF διεξάγουν μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους σε μια παραλία στο βόρειο Ισραήλ να τρέχουν να βρουν καταφύγιο, καθώς ρουκέτες της Χεζμπολάχ εκτοξεύονται προς την περιοχή, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

A beach. Families. Children. Then, a missile.



Hezbollah fired toward civilians in Nahariya, striking just meters from the shoreline. In seconds, a peaceful weekend became fear, chaos, and a fight to survive.



All while a ceasefire is supposedly in place. Hezbollah continues…

Ήταν η πρώτη ριπή πυρών που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο προς την ισραηλινή πόλη Ναχαρίγια τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, μετέδωσε το Al Jazeera.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 2 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο. Ανέφερε επίσης ότι ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί για εχθρικά αεροσκάφη στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεζμπολάχ «επεκτείνεται σε άλλες περιοχές», δύο μέρες μετά την ανακοίνωση ότι Ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι.

Παράλληλα ανακοινώθηκε ότι ένας Ισραηλινός στρατιώτης του σκοτώθηκε χθες από εκρηκτικό drone που εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν από τις αρχές Μαρτίου σε 25.

Videos on social media show people on a beach in northern Israel running for shelter as Hezbollah rockets are launched towards the region, according to Israeli media.



It was the first barrage fired from Lebanon towards Nahariya in three weeks.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, όπου επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά την ηρωική Μάχη του Μποφόρ και σήμερα, ημέρα μνήμης των πεσόντων στρατιωτών στον Πρώτο Πόλεμο του Λιβάνου (1982),» στρατιώτες «επέστρεψαν στην κορυφή του Μποφόρ και ύψωσαν για άλλη μια φορά την ισραηλινή σημαία», δήλωσε ο Κατς με ανάρτηση στο Telegram.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνι του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

«Κάθε κτίριο χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς θα μπορούσε να γίνει στόχος!», προειδοποίησε μέσω Telegram ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. «Κάτοικοι του νότιου Λιβάνου, πρέπει να μετακινηθείτε αμέσως βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», συμπλήρωσε.