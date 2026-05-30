Ξέσπασε η Ναταλία Αργυράκη: Με πείραξε, δεν έχω δει σε άλλους τέτοιο στόχο και επιμονή

Η Ναταλία Αργυράκη σε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία, αναφέρθηκε στο πρόωρο τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού.

Ειδικότερα, η Ναταλία Αργυράκη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ήταν μια πολύ σφιχτή χρονιά, που από τη μία αισθάνθηκα ότι κύλησε σαν νερό και από την άλλη ότι τράβηξε και πολύ. Δηλαδή ήταν δύσκολη, είχε τα ζόρια της, οπότε είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Κυρίως, για μένα, θετικά”.

“Σίγουρα πάντα κάτι όταν ολοκληρώνεται, υπάρχει μια στενοχώρια, ήταν και λίγο πιο νωρίς από το προβλεπόμενο. Και πάλι, όμως, το γεγονός ότι αυτή η εκπομπή έφτασε ως εδώ, για μένα, ήταν επιτυχία της”.

“Το βρίσκω αδιάκριτο και προσβλητικό, τόσο για τον Κώστα (σ.σ. Τσουρό) όσο και για τη Ναταλία (σ.σ. Γερμανού), να σχολιάζουν την επαγγελματική μου απόφαση. Γιατί αλίμονο αν η απόφαση μας εξαρτιόταν μόνο από τα νούμερα τηλεθέασης. Και κανείς δεν κάνει μαντεψιές που θα φανταστώ ότι θα πάει καλύτερα για να πάρω αυτή την απόφαση”” συμπλήρωσε, επίσης, η Ναταλία Αργυράκη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις.

“Με πείραξε ότι δεν έχω δει σε άλλους τέτοιο στόχο και τέτοια επιμονή στο πως νιώθεις, αν μετάνιωσες και τα λοιπά. Τη μισή χρονιά είχα κληθεί να απαντήσω αν μετάνιωσα και την άλλη μισή αν θα ξαναγυρίσω”.

