Ρώμη: Πανικός από αφηνιασμένα στρατιωτικά άλογα – Πέντε τραυματίες

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν, την περασμένη νύχτα στην Ρώμη, κατά την προσπάθειά τους να τιθασεύσουν περίπου τριάντα άλογα τα οποία βρίσκονταν σε κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα άλογα ανήκουν στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και επρόκειτο να πάρουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης, για την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας.

Ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών φέρεται να τρόμαξε τα ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο οπου είχαν οδηγηθεί -στα θερμά λουτρά του Καρακάλα- και άρχισαν να τρέχουν, στην λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.

Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν και να σταματήσουν την ξέφρενη κούρσα τους, τραυματίσθηκαν τρία μέλη του ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας. Δυο εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση αλλά, όπως εγινε γνωστό, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Σειρά ΙΧ αυτοκινήτων υπέστησαν ζημιές και πολλοί οδηγοί γύρισαν σπίτι σε κατάσταση σοκ.

Τα άλογα, μετά από αρκετή ώρα, μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ