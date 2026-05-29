Δημήτρης Κίτσος: Υπάρχει συγκίνηση γιατί κάθε τρεις και λίγο ανανεώνεις τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή

Ο Δημήτρης Κίτσος μίλησε στις κάμερες των δημοσιογράφων και αναφέρθηκε με συγκίνηση στο τέλος των γυρισμάτων της σειράς «Grand Hotel», αποκαλύπτοντας πως το τελευταίο γύρισμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για το κλείσιμο αυτού του επαγγελματικού κύκλου, τονίζοντας ότι η ομάδα των συντελεστών έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

«Είναι μια συνθήκη που κάπως έχουμε δεθεί, είναι μια ωραία ομάδα. Περνούσαμε πολύ ωραία και περνάμε στα γυρίσματα, αύριο είναι το τελευταίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει συγκίνηση, γιατί είναι και ένα επάγγελμα στο οποίο κάθε τρεις και λίγο ανανεώνεις τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή. Αυτό είναι και καλό, αλλά και ψυχοφθόρο κάπως», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

