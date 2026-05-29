Τι θα συμβεί αν βάλω διαφορετικής μάρκας λάδια στον κινητήρα – Η συμβουλή των ειδικών

Ζωτικής σημασίας είναι η χρήση του κατάλληλου λιπαντικού για την εύρυθμη λειτουργία του κινητήρα, λιπαίνοντας, ψύχοντας, καθαρίζοντας και προστατεύοντας τα κινούμενα μέρη του μοτέρ.

Η έγκαιρη αλλαγή των λαδιών είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροζωία του κινητήρα, καθώς με τη πάροδο του χρόνου τα λιπαντικά συγκεντρώνουν ρύπους, μεταλλικά υπολείμματα και αιθάλη, χάνοντας σταδιακά τις ιδιότητες τους εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας.

Η αντικατάστασή τους πρέπει να ακολουθεί τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή οδηγίες, όπου συνήθως προτείνεται η αλλαγή τους κάθε 1 χρόνο ή 15.000 -20.0000 χιλιόμετρα, ανάλογα όποιο παρέλθει πρώτο.

Ωστόσο πολλές φορές σε αναπάντεχες περιπτώσεις οι οδηγοί καλούνται να συμπληρώσουν μόνοι τους λάδια, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν κάποιο συνεργείο. Μια φαινομενικά ακίνδυνη απόφαση που μπορεί όμως να έχει δραματικές συνέπειες, αν δεν γνωρίζουμε ποια ακριβώς λάδια έχουν χρησιμοποιηθεί στο αυτοκίνητο.

Οι περισσότεροι εκτιμούν πως η χρήση οποιασδήποτε μάρκας κατά την συμπλήρωση λαδιού είναι σωστή, αρκεί το ιξώδες της ετικέτας να είναι το προβλεπόμενο. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι πολύ διαφορετική καθώς παρά το γεγονός ότι τα λιπαντικά πληρούν κοινά πρότυπα ποιότητας, κάθε κατασκευαστής αναπτύσσει τη δική του φόρμουλα.

Η χημική διαφορά μεταξύ της κάθε μάρκας εξηγεί γιατί ακριβώς οι ειδικοί συνιστούν να μην αναμειγνύονται διαφορετικά λάδια μεταξύ τους, παρόλο που η μίξη δεν προκαλεί άμεση ζημιά, αλλά μπορεί να «καταργήσει» ορισμένες από τις ιδιότητες των λιπαντικών που αποτρέπουν τις εναποθέσεις, μειώνουν την οξείδωση και προστατεύουν τα εξαρτήματα που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες.

Βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις, βραχυπρόθεσμα δεν συμβαίνει τίποτα σοβαρό. Προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν αναμειγνύονται ανόμοια προϊόντα όπως είναι τα συνθετικά και τα ημισυνθετικά λάδια.

