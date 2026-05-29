MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Ρωσία προετοιμάζει νέα μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών.

Η Μόσχα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να εξαπολύσει «συστηματικές επιθέσεις» σε στόχους στο Κίεβο και προειδοποίησε ξένους υπηκόους και διπλωμάτες άλλων χωρών να φύγουν από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Ζελένσκι ζήτησε επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τόνισε ότι η εφαρμογή συμφωνιών με εταίρους για απόκτηση συστημάτων αεροπορικής άμυνας δεν πρέπει να καθυστερήσει.

Παράλληλα σήμερα, η Naftogaz, η κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας, ανακοίνωσε πως μια ρωσική επίθεση σε εγκαταστάσεις του ενεργειακού ομίλου διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Εγκαταστάσεις της Naftogaz στις επαρχίες του Χαρκόβου και του Σούμι, στόχος επανειλημμένων ρωσικές επιθέσεων, δέχτηκαν ξανά επιθέσεις, ανακοίνωσε ο όμιλος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Μάρκος Σεφερλής για τον γιο του: Όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο όμορφος γίνεται ο κόσμος γύρω μου

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι το Ιράν κατέρριψε drone

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ – Η ανακοίνωση του καναλιού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ ξέχασαν 17χρονη μέσα σε λεωφορείο για δύο ώρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις μετά από αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ευρυτανία: Οργανωμένο “εργοστάσιο” κάνναβης εντοπίστηκε μέσα σε δάσος