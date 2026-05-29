MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στην Αθήνα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 15χρονης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας.

Τα ίχνη της 15χρονης χάθηκαν στις 28 Μαΐου 2026. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα (29/5) και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αμίνα (ον) Καλίλ (επ) έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Εξαφάνιση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Δίχτυ προστασίας της πρώτης κατοικίας με Εξωδικαστικό και Φορέα Επαναμίσθωσης Ακινήτων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ιωάννινα: Ελεύθερος με εγγύηση 3.000 ευρώ ο οδηγός που παρέσυρε, τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε ποδηλάτη

ΖΩΔΙΑ 18 ώρες πριν

Αν βγεις μαζί τους, ξέχνα το “ένα ποτό και σπίτι” – Αυτά τα 6 ζώδια δεν σταματούν ποτέ

ΔΙΕΘΝΗ 50 λεπτά πριν

Ιράν: “Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ, η εκεχειρία θα κριθεί από τις πράξεις”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις μετά από αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που “κάρφωνε” τα μπλόκα της τροχαίας σε εφαρμογή με χιλιάδες μέλη