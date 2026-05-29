Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης στην Αθήνα

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 15χρονης από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας.

Τα ίχνη της 15χρονης χάθηκαν στις 28 Μαΐου 2026. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα (29/5) και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αμίνα (ον) Καλίλ (επ) έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.