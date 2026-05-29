Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός – Σε συνεργασία με το Ιράν η διαχείριση του ουρανίου

Με μια ανάρτηση που παραπέμπει σε κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους της διευθέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στο Situation Room.

Ειδικότερα ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταστρέψει πολλές από αυτές και ότι η Τεχεράνη θα ολοκληρώσει την απομάκρυνση ή την εξουδετέρωση όσων απομένουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στο Στενό λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος -όπως είπε- πρόκειται να αρθεί, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους.

Αναφερόμενος στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε «πυρηνική σκόνη», υποστήριξε ότι βρίσκεται θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος, κάτω από εγκαταστάσεις που επλήγησαν από αμερικανικούς βομβαρδισμούς με βομβαρδιστικά B-2 πριν από 11 μήνες.

Ο Τραμπ είπε ότι το υλικό αυτό θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε στενό συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), και στη συνέχεια θα καταστραφεί.