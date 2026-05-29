MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 43χρονος για παράσυρση πεζού – Ήταν μεθυσμένος, εγκατέλειψε το σημείο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στη σύλληψη ενός 43χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο άνδρας οδηγούσε το αυτοκίνητο του και φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του περιστατικού.

Μετά την παράσυρση του πεζού, ο 43χρονος εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Ρόδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Ημαθία: Φωτιστικό έπεσε στο κεφάλι δικηγόρου μέσα στο Πρωτοδικείο Νάουσας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κρήτη: Αδέρφια επιτέθηκαν με κατσούνες σε μηχανικούς που πήγαν να μετρήσουν οικόπεδο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Χαλκιδική: 53χρονος τουρίστας έπαθε δύο φορές ανακοπή – Τον επανέφερε γιατρός του Kids Save Lives

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης διοργανώνει σήμερα το πρώτο Thessaloniki Art and Music Summit

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Αντριάδα 2026: Τετραήμερο πολιτισμού, μουσικής και παράδοσης στα Κουφάλια με ελεύθερη είσοδο