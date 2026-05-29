Ρόδος: Συνελήφθη 43χρονος για παράσυρση πεζού – Ήταν μεθυσμένος, εγκατέλειψε το σημείο

Στη σύλληψη ενός 43χρονου ημεδαπού προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο άνδρας οδηγούσε το αυτοκίνητο του και φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του περιστατικού.

Μετά την παράσυρση του πεζού, ο 43χρονος εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.