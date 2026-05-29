Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή για το “Turkaegean”

Νέα δικαίωση για την ελληνική πλευρά στην υπόθεση του εμπορικού σήματος «Turkaegean», καθώς το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) απέρριψε την τουρκική προσφυγή κατά της απόφασης που είχε ακυρώσει και διαγράψει το συγκεκριμένο σήμα ως ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επικυρώσει την απόφαση που είχε εκδώσει το EUIPO τον Ιανουάριο του 2025, με την οποία είχε ακυρωθεί και διαγραφεί το εμπορικό σήμα «Turkaegean». Μετά την απόφαση εκείνη, η τουρκική πλευρά είχε προσφύγει στο αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών (Boards of Appeal), ζητώντας την ανατροπή της. Ωστόσο, το Συμβούλιο με τη σημερινή του απόφαση απέρριψε την προσφυγή και επιβεβαίωσε την ακύρωση του σήματος.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου 2021, όταν ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας (TGA) κατέθεσε αίτηση κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος «Turkaegean» στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. Μετά την ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, συντόνισε τις ενέργειες για την προσβολή του σήματος, καταθέτοντας τον Φεβρουάριο του 2023 αίτηση ακύρωσής του ενώπιον των ευρωπαϊκών αρχών.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση «δικαίωση των εθνικών μας θέσεων», τονίζοντας ότι η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό πως ο όρος «Turkaegean» στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης.

«Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αποτελεί δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό το αυτονόητο: ο όρος “Turkaegean” στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης και τίθεται στο περιθώριο. Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς, συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Αντικρούσαμε με ισχυρά νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα την απόπειρα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού και γεωπολιτικής εργαλειοποίησης των εμπορικών σημάτων.

Η Ελλάδα αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και προσηλωμένη στη διεθνή νομιμότητα. Που υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα, την πολιτιστική και γεωγραφική μας ταυτότητα, καθώς και την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεών μας με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και χρήση κάθε έννομου μέσου σε όλα τα διεθνή fora».