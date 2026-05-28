Κολομβία: Τουλάχιστον 52 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ δύο αντίπαλων οργανώσεων

Τουλάχιστον 52 αντάρτες μαχητές σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ δύο αντίπαλων ένοπλων οργανώσεων που μάχονται για τον έλεγχο μιας περιοχής στρατηγικής σημασίας για την παραγωγή και τη διακίνηση κοκαΐνης στη νοτιοανατολική Κολομβία.

Οι συγκρούσεις, οι πιο βίαιες των τελευταίων μηνών, έγιναν στη ζούγκλα της περιφέρειας Γκουαβιάρε, κοντά στο χωριό Μπαράνκο Κολοράδο, τρεις ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ δε Γκουαβιάρε είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί είναι 48.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες και ο Στρατός επιβεβαίωσαν ότι διεξάγονται μάχες στην περιοχή, χωρίς να ανακοινώσουν κάποιον απολογισμό. Ο Σάντσες είπε ότι αναπτύχθηκαν στρατιώτες για να προστατεύσουν τους κατοίκους.

Στις συγκρούσεις εμπλέκονται δύο οργανώσεις που αποσχίσθηκαν από τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), η μία με επικεφαλής τον Νέστορ Γκρεγκόριο Βέρα, γνωστότερο με το προσωνύμιο Ιβάν Μορντίσκο και η άλλη με αρχηγό τον Αλεξάντερ Ντίας Μεντόσα ή Καλάρκα Κόρντομπα.

«Τα πτώματα είναι εκεί, στοιβαγμένα. Πρέπει να τα απομακρύνουμε», είπε νωρίτερα ο Βίλι Ροδρίγκες, ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ δελ Γκουαβιάρε, μιλώντας τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο. Όπως είπε, η ζώνη είναι δύσβατη και οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν στο σημείο. Οι διασώστες περιμένουν να τους επιτρέψουν οι ένοπλοι την πρόσβαση για να πάνε στην περιοχή, που πιθανότατα είναι ναρκοθετημένη, και να συλλέξουν τα πτώματα.

Τα θύματα προέρχονται από το χωριουδάκι Πιπιράλ, που βρέθηκε σε διασταυρούμενα πυρά και απέχει πολλές ώρες με το αυτοκίνητο από το Σαν Χοσέ δελ Γκουαβιάρε, την πρωτεύουσα της επαρχίας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ακούγονταν πυρά από ένα από τα σπίτια της περιοχής.

Οι αντάρτες «έχουν μόνο ένα στόχο, την εγκληματική οικονομία, το να ζουν από το εμπόριο ναρκωτικών (…) είναι αδιανόητο, είναι παράλογο», είπε ο υπουργός Άμυνας μιλώντας στον ραδιοσταθμό Blu Radio. ‘Όπως είπε, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών ήταν αδύνατον να σταλούν στρατιωτικές ενισχύσεις αεροπορικώς και οι δυνάμεις κατευθύνονται οδικώς προς το σημείο.

Στην επαρχία Γκουαβιάρε δρουν ομάδες ανταρτών που διαφώνησαν με την ειρηνευτική συμφωνία του 2016 μεταξύ του κράτους και των FARC. Έχουν επιβάλει καθεστώς τρόμου στους κατοίκους, απαγορεύοντας την κυκλοφορία το βράδυ και περιορίζοντας τις μετακινήσεις τους.

Μια στρατιωτική πηγή είπε ότι οι μάχες ξεκίνησαν τη Δευτέρα και είναι άγνωστο αν συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

