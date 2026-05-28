Θεσσαλονίκη: Παρουσία Σχοινά η μεγάλη γιορτή των λαϊκών αγορών για τα 97 χρόνια λειτουργίας τους – Εικόνες και βίντεο

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιείται στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση για τα 97 χρόνια λειτουργίας των λαϊκών αγορών με τίτλο «One Health στη Λαϊκή – Το ταξίδι της ζωής».

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη φιλοσοφία του «One Health», που αναδεικνύει τη στενή σχέση ανάμεσα στην υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος. Μέσα από δράσεις, βιωματικά εργαστήρια και διαδραστικές εμπειρίες, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σύνδεση της διατροφής, της φύσης και της καθημερινής ζωής.

Κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση έχουν οι λαϊκές αγορές, οι οποίες, όπως τονίζεται από τους διοργανωτές, αποτελούν σημείο συνάντησης της τοπικής παραγωγής και των πολιτών, φέρνοντας καθημερινά στο τραπέζι φρέσκα προϊόντα από τη γη.

Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος χαρακτήρισε τις λαϊκές αγορές «κομμάτι της κοινωνίας μας», αναφέροντας πως αποτυπώνουν την καθημερινότητα των παραγωγών, των εμπόρων και των καταναλωτών.

«Υπάρχει ένας πίνακας πολύ γνωστού Έλληνα ζωγράφου που λέγεται “λαϊκή αγορά”. Αν τον δείτε είναι από τους πιο γνωστούς πίνακες ζωγραφικής γεμάτος χρώματα πάγκους. Το σημαντικό όμως είναι οι άνθρωποι που είναι σε αυτόν τον πίνακα. Οι έμποροι, η νοικοκυρά, ο ηλικιωμένος, ο εργαζόμενος. Ως υπουργός. Είναι η κοινωνία μας. Για πρώτη φορά έρχομαι ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε αυτή την γιορτή στη Θεσσαλονίκη. Μια γιορτή που αντιπροσωπεύει η αγροτιά, η παραγωγή, τα φρούτα, τα κηπευτικά. Συγχαρητήρια, και του χρόνου» είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Οι λαϊκές αγορές είναι οι έμποροι, οι παραγωγοί, αντί να πας σε μια οργανωμένη επιχείρηση με προϊόντα, αυτά υπάρχουν και στην γειτονιά σου. Γίνεται μια πολύ ωραία διοργάνωση. Είναι διαδραστική, μοιράζουν προϊόντα, φυτά. Θα ήθελα να πω μετά τα τελευταία αιτήματα των παραγωγών των λαϊκών αγορών και των εμπόρων, τα πάντα τακτοποιήθηκαν και χαιρόμαστε γι’ αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας.

Από την πλευρά της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά τόνισε πως «Θεωρώ ότι τις λαϊκές αγορές πρέπει να τις αγαπάμε και να τις υποστηρίζουμε διότι αυτό είναι προς όφελος των καταναλωτών. Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει ότι οι λαϊκές αγορές είναι ένας σύγχρονος πεζόδρομος και αποκτά ουσιαστική σχέση με τους πολίτες».

Στην εκδήλωση το “παρών” δίνει και ο μικρός Λέανδρος που αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης. Μάλιστα ο ίδιος έστειλε το δικό του μήνυμα για την παράνομη στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ και για άτομα με προβλήματα όρασης.

Το πρωινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για παιδιά και μαθητές δημοτικών σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι συμμετέχουν σε οκτώ βιωματικούς σταθμούς με θέμα τη γη, το νερό, τον αέρα και τον ήλιο. Μέσα από τα εργαστήρια, τα παιδιά μαθαίνουν για τον κύκλο του νερού, τη χρήση δορυφόρων στη γεωργία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και τη σημασία της εποχικής κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.

Στον χώρο λειτουργεί επίσης εκπαιδευτικό θερμοκήπιο, ενώ πραγματοποιούνται δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας. Στο τέλος της συμμετοχής τους, οι μικροί επισκέπτες λαμβάνουν σακούλες με φρούτα και λαχανικά, ενημερωτικό υλικό και φυτά.

Παράλληλα, chef ambassadors μαζί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης ετοιμάζουν συνταγές με προϊόντα της ελληνικής γης, προβάλλοντας τη μεσογειακή διατροφή και τα τοπικά αγαθά.

Η γιορτή θα συνεχιστεί και το βράδυ, από τις 18:00 έως τις 23:30, με μουσικό και λαϊκό πρόγραμμα. Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, Μαριάνθη Κεφάλα, Ευτέρπη Λημναίου, Ισορροπιστής, Μπάμπης Κεμανετζίδης και Γιώργος Ιωαννίδης, ενώ μουσική θα επιμεληθεί και ο dj Batsaras.