Πάνος Σκουρλέτης κατά Αλέξη Τσίπρα για “ΕΛΑΣ”: Φτιάχνει “κόμμα ΙΧ” πάνω στα συντρίμμια της ανανεωτικής Αριστεράς

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και στο νέο κόμμα, ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εξαπέλυσε το πρωί της Τετάρτης (27.05.2026) ο Πάνος Σκουρλέτης, με φόντο την εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού στο Θησείο και τις εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της ευρύτερης Αριστεράς.

Ο Πάνος Σκουρλέτης, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας στο Action 24 την ανακοίνωση του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» από τον Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για «μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμμια του χώρου της ανανεωτικής Αριστεράς».

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στον πρώην πρωθυπουργό όχι μόνο για τη νέο του κόμμα, αλλά και για τη διαδρομή που, όπως είπε, προηγήθηκε. «Δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια δυναμική από την τέφρα, δεν αναγεννάται αυτός ο χώρος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, με τις επιλογές του, «πέταξε στοιχεία της ανανεωτικής Αριστεράς».

Κατά τον Πάνο Σκουρλέτη, από το 2010 έως το 2023 υπήρξε «ένα στρογγύλεμα στις προγραμματικές θέσεις» και «μια αμφισημία» στον τρόπο με τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αντιπολίτευση. Συνέδεσε, μάλιστα, αυτή τη στάση με την εσωκομματική κρίση που ακολούθησε στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η κριτική Τσίπρα στο ίδιο του το κόμμα «άνοιξε τον δρόμο στον Κασσελάκη».

«Ο Κασσελάκης κέρδισε γιατί έλεγε όσα υποστήριζε ο Τσίπρας», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στον πρώην πρωθυπουργό ευθύνη για την πολιτική αποδιάρθρωση του χώρου.

«Κόμμα ΙΧ, προσωποπαγές και χωρίς ρόλους»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Πάνος Σκουρλέτης και για τη φυσιογνωμία του νέου φορέα. «Βλέπουμε να φτιάχνεται ένα κόμμα ΙΧ, ένα προσωποπαγές κόμμα», είπε, εκτιμώντας ότι δεν έχει πραγματική διείσδυση σε άλλα ακροατήρια και ότι η επιλογή του ονόματος έγινε με στόχο να αντλήσει από τη δεξαμενή του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ίδιος επέμεινε ότι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει σχέση με την παράδοση των κομμάτων της Αριστεράς. «Αυτή η αντίληψη ότι φτιάχνω προσωποπαγές κόμμα, στο οποίο κανείς δεν θα έχει λόγο και ρόλο, δεν έχει καμία σχέση με τη λογική των κομμάτων της Αριστεράς», ανέφερε.

«Δεν είναι ο Τσίπρας που ήταν μέχρι το 2019»

Με αφορμή το ερώτημα αν υπάρχει εναλλακτική στην Αριστερά πέραν του Τσίπρα, ο Πάνος Σκουρλέτης μίλησε για «λογική αποαριστεροποίησης». «Δεν είναι ο Τσίπρας που ήταν μέχρι το 2019», είπε, προσθέτοντας με νόημα: «Δεν μπορείς να λες ότι είχα πετυχημένη κυβέρνηση το 2015-2019 και μετά να απαξιώνεις τους υπουργούς αυτής της περιόδου».

Κλείνοντας, ο πρώην υπουργός εκτίμησε ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «δεν ενδιαφέρεται για τον χώρο της ανανεωτικής Αριστεράς», αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα της εκλογικής του αντοχής: «Δεν ξέρω πόσο θα πετύχει».