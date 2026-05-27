Πάτρα: Χτύπησε και λήστεψε τον αδελφό του στο σπίτι της μητέρας τους

Επεισόδιο σε βάρος του αδελφού του στο σπίτι της μητέρας του προκάλεσε 30χρονος στην Πάτρα, παραβιάζοντας περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Τρίτη στην οδό Θεοφράστου στην Πάτρα, με τον 30χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της μητέρας του παρά την απαγόρευση που ήταν σε ισχύ, ενώ εκεί βρισκόταν και ο αδελφός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, αφού ο 30χρονος γρονθοκόπησε τον αδελφό του, στη συνέχεια του άρπαξε μία χρυσή αλυσίδα και διέφυγε.

Λίγη ώρα αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.