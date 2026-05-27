MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Χτύπησε και λήστεψε τον αδελφό του στο σπίτι της μητέρας τους

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Επεισόδιο σε βάρος του αδελφού του στο σπίτι της μητέρας του προκάλεσε 30χρονος στην Πάτρα, παραβιάζοντας περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Τρίτη στην οδό Θεοφράστου στην Πάτρα, με τον 30χρονο να πηγαίνει στο σπίτι της μητέρας του παρά την απαγόρευση που ήταν σε ισχύ, ενώ εκεί βρισκόταν και ο αδελφός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, αφού ο 30χρονος γρονθοκόπησε τον αδελφό του, στη συνέχεια του άρπαξε μία χρυσή αλυσίδα και διέφυγε.

Λίγη ώρα αργότερα ο 30χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: Γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Γιατί ο κ. Σιακαντάρης δυσκολεύεται να αρθρώσει ένα απλό “όχι”;

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 13 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την ανάπλαση τριών πλατειών και την ανακατασκευή του γηπέδου στον Δρυμό

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Φρίκη στη Γαλλία: Δύο έφηβοι φέρεται να στραγγάλισαν 11χρονο για να του πάρουν εξοπλισμό ψαρέματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Τροχαίο στην Κέρκυρα: Τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες κρουαζιέρας συγκρούστηκε με μπετονιέρα

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Σάλος στο Ιράν: Εκτελέστηκε 28χρονη που είχε γεννήσει στη φυλακή και είχε δολοφονήσει τον άνδρα της