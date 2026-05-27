MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Συγκέντρωση φοιτητών στην Πρυτανεία του ΑΠΘ – “Τα πανεπιστήμια δε θα γίνουν φυλακές” – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Διαμαρτυρία έξω από το κτήριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη φοιτητικών συλλόγων.

Οι φοιτητές αντιδρούν στην απόφαση του Πανεπιστημίου και του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση του σχεδίου για τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της φοιτήτρια του Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής ΑΠΘ, «τόσο εμείς οι φοιτητές που είμαστε στη σημερινή κινητοποίηση μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους όσο και μία σειρά από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν βγάλει ανακοινώσεις εναντίωσης στα σχέδια ασφαλείας που προτείνει το υπουργείο. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς ως φοιτητές είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια συνολική επίθεση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και σε αυτή την τροχιά κινούνται και αυτά τα σχέδια. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα πολύ αυστηρής επιτήρησης στο εσωτερικό των πανεπιστημίων. Αυτά τα σχέδια δεν έχουν σχέση με την πάταξη της εγκληματικότητας αλλά πιο πολύ με την πάταξη όσων διεκδικούνε και αγωνίζονται στο εσωτερικό του πανεπιστημίου».

ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Συγκέντρωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οικογένεια 66χρονου χάρισε ζωή μέσω δωρεάς οργάνων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 5 ώρες πριν

Το Rudu Fest έρχεται από σήμερα στη Θεσσαλονίκη και φέρνει ένα ιδιαίτερο μουσικό vibe

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Σέρρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Με το όνομα ΕΛΑΣ, πιστοποίησε πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως “νέο”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Αιμίλιος Χειλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου προλόγισαν τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο – Τα “καρφιά” για Καρυστιανού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 31 λεπτά πριν

Τεμπονέρας: Η ΕΛΑΣ είναι συμπαράταξη ρευμάτων – Μιλάμε για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου