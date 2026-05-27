Συγκέντρωση φοιτητών στην Πρυτανεία του ΑΠΘ – “Τα πανεπιστήμια δε θα γίνουν φυλακές” – Δείτε βίντεο

Διαμαρτυρία έξω από το κτήριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη φοιτητικών συλλόγων.

Οι φοιτητές αντιδρούν στην απόφαση του Πανεπιστημίου και του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση του σχεδίου για τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της φοιτήτρια του Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής ΑΠΘ, «τόσο εμείς οι φοιτητές που είμαστε στη σημερινή κινητοποίηση μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους όσο και μία σειρά από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν βγάλει ανακοινώσεις εναντίωσης στα σχέδια ασφαλείας που προτείνει το υπουργείο. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς ως φοιτητές είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια συνολική επίθεση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και σε αυτή την τροχιά κινούνται και αυτά τα σχέδια. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα πολύ αυστηρής επιτήρησης στο εσωτερικό των πανεπιστημίων. Αυτά τα σχέδια δεν έχουν σχέση με την πάταξη της εγκληματικότητας αλλά πιο πολύ με την πάταξη όσων διεκδικούνε και αγωνίζονται στο εσωτερικό του πανεπιστημίου».