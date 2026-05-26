Βόρεια Ελλάδα: Πώς δρούσε το κύκλωμα που έλαβε παράνομα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε ακόμη 17 συλλήψεις αυτήν την φορά σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Αθήνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σήμερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με το οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες να υπολογίζεται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ομοιότητες και διαφορές με το κύκλωμα της Κρήτης

Ανάλογη έγινε και στην Κρήτη, ωστόσο παρά τις ομοιότητες που φέρεται να έχει ο τρόπος δράσης τους, υπήρχαν και διαφορές. Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει το ertnews, έβαζαν αγρότες ως ενδιάμεσους, ώστε να βρίσκουν ανθρώπους που θα έδιναν το Iban του λογαριασμού τους, ώστε να παίρνουν παράνομα τις επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες, οι οποίοι εμπλέκονται και κατηγορούνται ότι εισέπραξαν επιδοτήσεις, δεν είχαν καμία σχέση με αγρότες.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι 14 συλλήψεις είναι στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρρες, μία στο Κιλκίς και μία στην Αθήνα.

Ο τρόπος δράσης των διαχειριστών

Φέρονται να είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν «ορφανά» αγροτεμάχια, τα οποία δεν εκμεταλλεύονταν από τους ιδιοκτήτες τους, ούτε τα δήλωναν ποτέ κι έτσι έβρισκαν τους πρόθυμους, που τα δήλωναν ως δικά τους, δήλωναν ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν τις αιτήσεις και κατηγορούνται ότι εισέπρατταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο ύψος των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Η αστυνομία και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, είχαν εδώ και καιρό πληροφορίες για τη διαχείριση αυτών των επιδοτήσεων τα τελευταία χρόνια, στις συγκεκριμένες περιοχές. Παρακολούθησαν τους συγκεκριμένους διαχειριστές, έκαναν ταυτοποιήσεις από το αρχείο του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οδό Μοναστηρίου και κατέληξαν στις συγκεκριμένες συλλήψεις. Πρόκειται για αυτεπάγγελτη έρευνα της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα του Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά είχαν ενημερωθεί από την αρχή και οι εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης.