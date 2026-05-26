Θεσσαλονίκη: Ενημερωτική εσπερίδα για αθλητές, προπονητές και γονείς με διαδραστικά παιχνίδια σήμερα στο Κατσάνειο

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Α΄ Δημοτική Κοινότητα με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού και τον Γ.Σ. Ηρακλής διοργανώνουν ενημερωτική Εσπερίδα με θέμα «ΑΘΛΗΤΗΣ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ-ΓΟΝΕΑΣ: Σχέσεις, Ρόλοι, Αρμοδιότητες & Όρια που οδηγούν στην Επιτυχία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου στις 18:00 στο Κατσάνειο Γήπεδο Βόλεϊ (Αγίου Δημητρίου 159Β-πλησίον Ιβανώφειου).

Για δεύτερη φορά οργανώνεται εσπερίδα με το συγκεκριμένο θέμα, λόγω μεγάλης απήχησης στο κοινό, καθώς αναπτύσσονται, μέσα από μια ολιστική επιστημονική προσέγγιση, ζητήματα που απασχολούν έντονα όλους τους εμπλεκόμενους με τον αθλητισμό, και τα οποία συμβάλουν στην καλύτερη απόδοση των αθλητών αλλά και στην καλύτερη οργάνωση των ομάδων.

Εισηγητές της εκδήλωσης θα είναι:

  • η Ψυχολόγος και MSc Παιγνιοθεραπεύτρια Αναστασία Σεκερτζή
  • ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Ψυχοθεραπευτής Γεώργιος Βαφειάδης,
  • οι οποίοι θα αναλάβουν την επιστημονική ενημέρωση του κοινού, αυτή τη φορά με βιωματικές δράσεις και διαδραστικά παιχνίδια αλλά και εισηγήσεις, ενώ θα συμμετέχουν και γνωστοί διακεκριμένοι αθλητές, που θα μοιραστούν με όλους μας τις εμπειρίες τους.

Την ημερίδα συντονίζει ο γνωστός αθλητικός δημοσιογράφος Ιωάννης Δέλκος.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και δωρεάν για όλους.

