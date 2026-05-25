Νίκος Οικονομόπουλος: “Έχεις κάνει ένα στολίδι” έγραψε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το “T-Center”

Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι Ολυμπιακός και κατά διαστήματα παρακολουθεί αγώνες της ομάδας.

Την Κυριακή 24 Μαΐου βρέθηκε στο «T-Center» για τον τελικό της Euroleague και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Τόσο κατά την είσοδό του, όσο και αργότερα, σήκωσε τα 4 δάχτυλα του χεριού του, συμβολικά για τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας του Πειραιά. Έμεινε όπως φαίνεται εντυπωσιασμένος από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που φιλοξένησε το φετινό Final Four.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής στάθηκε στην εικόνα του χώρου μετά την ανακαίνιση, κάνοντας tag τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. «Έχεις κάνει ένα στολίδι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τις προσπάθειες που κατέβαλε ώστε το Final Four της Αθήνας να είναι ένα από τα καλύτερα της διοργάνωσης.

Κατά την άφιξή του στο γήπεδο, τον συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες, κι ενώ στην αρχή έδειχνε αρκετά ευδιάθετος, όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή και τον θέλουν σε σχέση με τη Ματίνα Ζάρα, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του.

Aφού κοντοστάθηκε είπε: «Ποια είναι τα διάφορα δημοσιεύματα; Για πες μου. Μη τα λέμε αυτά ρε παιδιά. Μια χαρά είμαι».