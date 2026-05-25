Προθεσμία έλαβε η μητέρα της 3χρονης που δίνει μάχη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Διευρύνεται η δικογραφία γύρω από την υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού, που από την περασμένη Πέμπτη τα μεσάνυχτα, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Στην αρχική κατηγορία σε βάρος της 25χρονης μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, προστέθηκε αυτή της ψευδούς κατάθεσης, πλημμεληματικού χαρακτήρα, για την οποία σήμερα παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί, από όπου έλαβε προθεσμία για να δικαστεί την Τρίτη (25/5).

Στην 25χρονη Ρομά απαγγέλθηκε η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης καθώς μετά την σύλληψη της για την υπόθεση τραυματισμού του 3χρονου παιδιού, έδωσε στις αστυνομικές αρχές ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Ο 27χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, οδηγήθηκε στο αυτόφωρο σήμερα (25/5) κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και έλαβε προθεσμία για την Τετάρτη (27/5).

Ταυτόχρονα, τόσο η 25χρονη όσο και ο 27χρονος φέρονται να κατηγορούνται για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών, για τα οποία η εισαγγελία αναμένεται να εκδώσει εντάλματα σύλληψης, προκειμένου στη συνέχεια να τους ασκήσει διώξεις και τους παραπέμψει σε απολογία, σύμφωνα με το neakriti.gr. Το έργο των αστυνομικών αρχών αναμένεται να διευκολύνει η εξέταση DNA στα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, στην ίδια και στον 27χρονο, ώστε να εξακριβωθεί αν ο Πακιστανός είναι ο βιολογικός πατέρας των παιδιών.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των αρχών

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών είναι επικεντρωμένες στο οικογενειακό περιβάλλον της 25χρονης και του 27χρονου συντρόφου της, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούσαν τα τέσσερα παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως οκτώ ετών και στις συνθήκες και τα αίτια πρόκλησης των σοβαρότατων τραυμάτων στο μόλις τριών ετών παιδί.

Το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, Γιώργο Χαλκιαδάκη, «το παιδί έφερε ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα, θλάσεις στον εγκέφαλο, ένα κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο και ορισμένες άλλες εκδορές και εκχυμώσεις στο σώμα του».

Την ίδια στιγμή, στο νοσοκομείο Χανίων, φιλοξενούνται τα άλλα τρία παιδιά της 25χρονης, ένα οκτώ ετών, ένα έξι ετών και μόλις έξι μηνών.

Η 25χρονη μαζί με τον 27χρονο και τα τέσσερα παιδιά, ζούσαν σε μια αποθήκη σε χωριό του Ακρωτηρίου, δίπλα σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια, την οποία τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η μητέρα απουσίαζε τις πρωινές ώρες και τα παιδιά ήταν μόνα τους στον χώρο. Η 25χρονη, σύμφωνα πάντα με κατοίκους, εργαζόταν σε ταβέρνα.