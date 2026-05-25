Ν. Δένδιας: Στο επίκεντρο η εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων με την Αλβανία και οι γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια στην Αλβανία.

Ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του ανέφερε: «Είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον Αλβανό ομόλογό μου, τον Έρμαλ Νούφι. Ήταν η πρώτη συνάντησή μας, είναι ο νέος υπουργός ‘Αμυνας της Αλβανίας. Συζητήσαμε για την εμβάθυνση των αμυντικών μας σχέσεων. Τον προσκάλεσα να επισκεφθεί την Αθήνα. Συνεφώνησε η επίσκεψη αυτή να γίνει στο τέλος του επόμενου μήνα».

Και προσέθεσε: «Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο με την αλβανική πλευρά. Κυρίως, να συμφωνήσουμε σε μια κοινή ανάγνωση των γεωπολιτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή μας και να δούμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά και στο πλαίσιο της πορείας της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια, τι συνέργειες μπορούμε να βρούμε, πού μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε και πού η Αλβανία μπορεί να μας παράσχει τις δικές της εμπειρίες από τις κυβερνοεπιθέσεις, τις οποίες έχει δεχθεί τους τελευταίους μήνες».

Μετά την επίσημη υποδοχή στο υπουργείο ‘Αμυνας της Αλβανίας, οι δύο υπουργοί είχαν αρχικά κατ’ ίδιαν και στη συνέχεια διευρυμένη συνάντηση, με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Οι συνομιλίες των δύο πλευρών επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων, στη συνεργασία εντός του ΝΑΤΟ, καθώς και επίσης στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας αναφέρθηκε στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας, με προσήλωση στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και στη σημασία για τις διμερείς σχέσεις του σεβασμού των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, η οποία είναι πυλώνας ειρήνης, ασφάλειας και προόδου για ολόκληρη την περιοχή.

Επίσης, οι κύριοι Δένδιας και Νούφι συμφώνησαν να συγκληθεί άμεσα η Μεικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια, ενέργεια που επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα σέβεται διαχρονικά αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Ακολούθως, όπως ανακοινώθηκε, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση για την γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ο κ. Δένδιας είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στη Χειμάρρα, από την οποία θεωρείται ότι έλκει την καταγωγή η οικογένειά του, ενώ επανέλαβε τη θέση του ότι η Ελληνική Εθνική Μειονότητα αποτελεί γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών των δύο κρατών.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Αλβανός πρωθυπουργός ξενάγησε τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας στον κήπο του πρωθυπουργικού μεγάρου της Αλβανίας, όπου παρέθεσε γεύμα εργασίας στον Έλληνα υπουργό.

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας είχε συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Ιωάννη και πραγματοποίησε επίσκεψη στην κρύπτη όπου ετάφη ο Μακαριστός Αρχεπίσκοπος Αναστάσιος, στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στα Τίρανα.

Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε: Κάναμε μια αποτύπωση επίσης του ευρύτερου γεωπολιτικού πεδίου, της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Επίσης», συμπλήρωσε, «επισκέφθηκα και έλαβα την ευλογία από τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη, τον διάδοχο του Αναστάσιου Αλβανίας, ενός ανθρώπου στη μνήμη του οποίου όλοι τρέφουμε ένα τεράστιο σεβασμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ