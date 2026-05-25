Ευρώπη: Πρώιμο κύμα ζέστης τον Μάιο – Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Λονδίνο, πορτοκαλί συναγερμός στη Γαλλία

Ρεκόρ θερμοκρασιών στο Λονδίνο, συναγερμοί για καύσωνα στη Γαλλία: ένα μέρος της Ευρώπης πλήττεται αυτήν την εβδομάδα από ένα κύμα σπάνιας ζέστης για μήνα Μάιο, απόρροια της κλιματικής αλλαγής σε μια ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα σε σύγκριση με το παρελθόν.

O υδράργυρος ανήλθε για πρώτη φορά έως τους 34,8 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Κιου Γκάρντεν, έναν βοτανικό κήπο που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

«Η σημερινή είναι η θερμότερη ημέρα που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, ξεπερνώντας κατά 2 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ» των 32,8 βαθμών Κελσίου, που είχε σημειωθεί το 1922, κατόπιν το 1944, ανακοίνωσε το Met Office στο X. «Μια τέτοια ζέστη θα ήταν ασυνήθιστη στο Ηνωμένο Βασίλειο εν μέσω του καλοκαιριού», υπογράμμισε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Αυτό το επίπεδο είναι «πολύ πάνω από το κανονικό για την εποχή, το οποίο, για παράδειγμα, στο Λονδίνο θα έπρεπε να είναι περίπου 17 ή 18 βαθμοί», επισήμανε σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γκρεγκ Ντιούχερστ, μετεωρολόγος του Met Office.

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος παγιδεύεται υπό την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τους καύσωνες, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, εντονότερα.

«Παρατηρούμε όλο και περισσότερο ακραία φαινόμενα, όχι μονάχα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά παντού στον κόσμο, με όλο και περισσότερα ρεκόρ να καταρρίπτονται, όλο και συχνότερα», υπογραμμίζει ο Ντιούχερστ, ο οποίος διακρίνει σε αυτό «μια καλή ένδειξη της κλιματική αλλαγής στην πράξη».

«Πραγματικά ανησυχητικό»

«Νομίζαμε πως βρισκόμασταν στην Ισπανία», είπε η Ιρλανδέζα Κλόι Ο΄ Μπράιαν Καμίνσκι, ηλικίας 23 ετών, που βρέθηκε σήμερα στο πάρκο Σεντ Τζέιμς του Λονδίνου, κοντά στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Είναι ωραίο να έχουμε καλοκαιρία, όμως υποθέτω πως όταν σκεφτόμαστε την κλιματική αλλαγή, δεν είναι τόσο καλό», συνέχισε η φοιτήτρια νοσηλευτικής.

Η Λίντι Μπραντ-Νταλόζ, 66 ετών, από την Αυστραλία, που ζει στο Λονδίνο εδώ και 12 χρόνια, δεν θυμάται μια τέτοια ζέστη τον Μάιο:

«Εύχομαι η νέα γενιά να το πάρει σοβαρά και να αλλάξει τις συνήθειές της. Όμως, όταν βλέπουμε τους ηγέτες ολόκληρου του κόσμου απολύτως αδιάφορους, αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό».

Το 2025, το Ηνωμένο Βασίλειο έζησε τη θερμότερη χρονιά του που είχε ποτέ καταγραφεί.

Στη Γαλλία, στους δρόμους της Ρεν, στη Βρετάνη (δυτικά), η Ντανιέλ Ντιπόν, 74 ετών, ιδρωμένη, αναζητούσε σκιά, έκπληκτη από «μια τέτοια ζέστη τον Μάιο». «Θα κλείσω τα παντζούρια, δεν θα βγω έξω το απόγευμα», είπε.

Αυτό «το επεισόδιο πρώιμης και αυξημένης ζέστης» θα «διαρκέσει καταρχάς έως το Σαββατοκύριακο», εξήγησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσουά Γκουράν, μετεωρολόγος στη Météo-France.

Οκτώ διαμερίσματα στη δυτική Γαλλία τέθηκαν για αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα (η δεύτερη βαθμίδα εκ των συνολικά τριών στην κατάταξη).

Το υπουργείο Αθλητισμού κάλεσε χθες, ημέρα κατά την οποία καταρρίφθηκαν πολλά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, όπως στη Βρέστη (δυτικά, με 29,8 βαθμούς Κελσίου), «για τη μέγιστη επαγρύπνηση κατά την άθληση».

Στην Ιταλία, στην περιοχή του Λάτιο, που περιλαμβάνει τη Ρώμη, οι αρχές αποφάσισαν τον περιορισμό των εργασιών «με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο» μεταξύ 12:30 μ.μ. και 4:00 μ.μ. Ο κανονισμός αυτός, ο οποίος ισχύει έως τις 15 Σεπτεμβρίου, τέθηκε σε εφαρμογή πέρυσι στις 30 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ