Ιωάννινα: Αλλοδαποί ξυλοκόπησαν, μαχαίρωσαν και λήστεψαν άνδρα

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Ιωάννινα, όταν άνδρας δέχθηκε επίθεση από ομάδα αλλοδαπών και τραυματίστηκε με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αιμόφυρτος στο νοσοκομείο της πόλης για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, δύο από τους ως δράστες, μαζί με ακόμη άγνωστους συνεργούς τους, φέρονται να έστησαν ενέδρα στο θύμα, το οποίο δέχθηκε χτυπήματα και τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες αφαίρεσαν από την τσέπη του θύματος χρηματικό ποσό ύψους 350 ευρώ.

Σύμφωνα με το epiruspost, η άμεση κινητοποίηση των αρχών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων οδήγησε, μετά από έρευνα στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο αλλοδαπών κατηγορουμένων το μεσημέρι της Κυριακής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, καθώς εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση και την απόπειρα ληστείας.