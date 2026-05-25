Τραγωδία σε Ζάκυνθο και Πάτρα: Δύο ηλικιωμένοι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα

Δύο τραγικά περιστατικά καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας, με ηλικιωμένους άνδρες να ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα σε Ζάκυνθο και Πάτρα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Ζακύνθου ότι ένας 90χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή «Αλυκές» Ζακύνθου.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Λίγες ώρες αργότερα, νέο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα. Συγκεκριμένα, τις πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Πατρών ενημερώθηκε ότι ένας 76χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή «Προάστιο».

Ο 76χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας, όπου επίσης διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, ενώ διατάχθηκε νεκροψία – νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας.