Σουηδία: Πώς πέτυχε εντυπωσιακή μείωση των καθημερινών καπνιστών στο 5%

H Σουηδία πέτυχε τον στόχο της να γίνει μια χώρα χωρίς καπνό το 2025, με λιγότερο από το 5% του πληθυσμού της να καπνίζει σε καθημερινή βάση τσιγάρα, όμως το 25% του πληθυσμού καταναλώνει ακόμη καθημερινά νικοτίνη, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Ο αριθμός των καθημερινών καπνιστών μειώθηκε από το 16% στο 4,8% το διάστημα μεταξύ 2003 και 2025, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε από το Σουηδικό Συμβούλιο Ενημέρωσης για το Αλκοόλ και άλλα Ναρκωτικά (CAN).

Χώρες όπως η Ιρλανδία ή η Νέα Ζηλανδία έχουν ορίσει έναν στόχο κάτω του 5% καπνιστών προκειμένου να χαρακτηριστούν χώρες χωρίς καπνό, έναν στόχο που έχει υιοθετήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις δημοσιεύσεις του.

Μια έκθεση της Σουηδικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας που χρονολογείται από το 2024 υπολόγιζε αυτόν τον αριθμό στο 5,4%.

Σύμφωνα με την έκθεση του CAN, οι γυναίκες ηλικίας 50-84 ετών αποτελούν την σημαντικότερη ομάδα καθημερινών καπνιστών τσιγάρων, με ένα ποσοστό 6%.

Η επιτυχία της Σουηδίας στη μείωση του καπνίσματος αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη γενικευμένη χρήση του snus, προϊόντος καπνού που λαμβάνεται από το στόμα, το οποίο τοποθετείται κάτω από το άνω χείλος, είτε σε φακελάκια είτε χύμα.

Μπορεί να παρασκευαστεί με καπνό ή χωρίς καπνό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πρόκειται για το “λευκό snus”, που συχνά αρωματίζεται με γλυκές γεύσεις, που απευθύνεται στους νέους καταναλωτές.

Το snus με καπνό απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1992, όμως η Σουηδία πέτυχε μια εξαίρεση, κατά την ένταξή της στην ΕΕ τρία χρόνια αργότερα.

Το 2025, το 24% των Σουηδών κατανάλωνε καθημερινά νικοτίνη, σε μορφή τσιγάρων, snus ή ηλεκτρονικών τσιγάρων, σύμφωνα με την έκθεση και περίπου το 19% κατανάλωνε καθημερινά μια μορφή snus, έναντι 12% το 2007.

Η μεγαλύτερη αύξηση της κατανάλωσης snus παρατηρήθηκε στις γυναίκες, το ποσοστό των οποίων αυξήθηκε από το 4% το 2007 σε 14% το 2025.

«Την ώρα που οι επιπτώσεις του καπνού στην υγεία είναι ευρέως γνωστές, γνωρίζουμε πολύ λιγότερα για το snus και τα νέα προϊόντα νικοτίνης», αναφέρει η έκθεση του CAN.

«Έρευνες κατέδειξαν πως το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί, μεταξύ άλλων, να αυξήσει τον κίνδυνο ορισμένων πνευμονικών νοσημάτων. Γνωρίζουμε ακόμη λιγότερα για το λευκό snus, όμως υπάρχουν πληροφορίες που λένε πως η περιεκτικότητα νικοτίνης θα μπορούσε να είναι υψηλότερη στο λευκό snus σε σύγκριση με τα αντίστοιχα προϊόντα καπνού», συμπλήρωσε.

Η νικοτίνη είναι πολύ εθιστική, υπενθυμίζει η έκθεση.

Το λευκό snus κυκλοφόρησε στη σουηδική αγορά το 2016. Το CAN κάνει λόγο για μια αύξηση 180% των πωλήσεων λευκού snus το διάστημα 2021-2024, την ώρα που οι πωλήσεις υγρών για άτμισμα εκτοξεύτηκαν κατά 640% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ