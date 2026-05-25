Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη στο Κιλκίς: Άρπαξαν από ηλικιωμένη 10.100 ευρώ και κοσμήματα

Στην εξιχνίαση υπόθεσης τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που σημειώθηκε στις 22 Μαΐου σε χωριό του Κιλκίς, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός των δύο ανδρών τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον λογιστή και της ανέφερε ότι έπρεπε να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι, ώστε να καταγραφούν και στη συνέχεια να της επιστραφούν.

Η ηλικιωμένη πείστηκε από τα όσα της είπε ο δράστης και μέσω συγγενικού της προσώπου παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 10.100 ευρώ, καθώς και κοσμήματα αξίας περίπου 6.000 ευρώ, σε έναν από τους δύο κατηγορούμενους.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά με όχημα, το οποίο είχε εκμισθώσει ο δεύτερος ημεδαπός άνδρας.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση του συνεργού που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα, όσο και για το ενδεχόμενο εμπλοκής των κατηγορουμένων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.