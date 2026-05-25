Πρόεδρος Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης: Τριτοκοσμικές συνθήκες στα σύνορα, όλοι είναι ενήμεροι και κανένας δεν κάνει τίποτα

Για τριτοκοσμικές συνθήκες κάνει λόγο σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Μανδρίνος, σχολιάζοντας τις εικόνες που έχουν καταγραφεί στο τελωνείο των Ευζώνων, όπου δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων εξαιτίας της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχων της ΕΕ.

Συνέπεια των ελέγχων είναι να ταλαιπωρούνται για ώρες οι οδηγοί και οι επιβάτες οχημάτων που εισέρχονται στην Ελλάδα με τον κ. Μανδρίνο να υποστηρίζει πως αν και όλοι οι αρμόδιοι είναι ενήμεροι, κανείς δεν κάνει τίποτα. Παράλληλα ο πρόεδρος της ΕΞΘ απευθύνει έκκληση να ληφθούν άμεσα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος.

Η δήλωση του Ανδρέα Μανδρίνου

Η Ε.Ξ.Θ. με τον ίδιο τρόπο που έδωσε τα εύσημα στο κράτος στο Υπουργείο Τουρισμού και στον ΕΟΤ για τις υποδομές και την τουριστική πολιτική για τη Θεσσαλονίκη την τελευταία διετία, θα επισημάνει την τριτοκοσμική κατάσταση που συνεχίζει να επικρατεί στα οδικά σύνορα μας και για την οποία ΟΛΟΙ είναι ενήμεροι αλλά κανένας δεν κάνει τίποτε.

Επειδή πλέον έχουν γίνει συνήθεια τα κλάματα των ταλαιπωρημένων παιδιών και οι κραυγές των γονέων όταν φτάνουν στα ξενοδοχεία, θα το πούμε τελευταία φορά. Ούτε συσκέψεις, ούτε λόγια και με προτεραιότητα στους Κήπους ανοίξτε ΧΘΕΣ τα κλειστά φυλάκια που ήδη υπάρχουν, αυξήστε το προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την υλοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, χωρίστε τους Sengen από τους υπόλοιπους και βελτιώστε τις διαδικασίες ελέγχου με κάθε τρόπο.

Την επόμενη φορά για αυτό το θέμα, σαν Ε.Ξ.Θ. δε θα μιλήσουμε πλέον για ανικανότητα του κράτους, αλλά θα ανοίξουμε τη συζήτηση για τα συμφέροντα που επωφελούνται από τη διατήρηση αυτής της κατάστασης.