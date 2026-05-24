MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Του Φεγγαριού και της Ορχήστρας”: Μια μουσικοθεατρική διαδρομή σήμερα στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη με επίκεντρο την αλληλεγγύη

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική σύμπραξη που συνδυάζει τη μαγεία του ελληνικού τραγουδιού με την κοινωνική προσφορά, παρουσιάζει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, στις 20:00, στο Αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» στο Δημαρχείο Πανοράματος.

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Του Φεγγαριού και της Ορχήστρας – Ρομαντική διαδρομή στα μονοπάτια του τραγουδιού», αποτελεί μια συνεργασία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού με τη Θεατρική Ομάδα «Πλειάδες» και τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Πρόκειται για μια ατμοσφαιρική παράσταση όπου ο λόγος, η ποίηση και η μουσική συνθέτουν ένα νοσταλγικό ταξίδι στην ελληνική δημιουργία.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια, τα κείμενα και την αφήγηση υπογράφει η Μερόπη Κόπτση, ενώ την ερμηνεία των τραγουδιών αναλαμβάνει ο Φώτης Θεοδωρίδης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Κώστας Κράτης (κιθάρα), Γιώργος Μουρλίδης (κρουστά) και ο Χρήστος Τσαϊρίδης (μπουζούκι).

Οφείλει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη βραδιά έχει και έναν βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη προσκαλεί τους πολίτες, εφόσον το επιθυμούν, να ενισχύσουν τη δράση της κοινωνικής του υπηρεσίας προσφέροντας τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες των ευπαθών οικογενειών της περιοχής.

«Ο πολιτισμός είναι η γέφυρα που μας ενώνει και η αφορμή για να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο της κοινωνίας μας. Η παράσταση αυτή δεν είναι μόνο μια εξαιρετική καλλιτεχνική στιγμή, αλλά και μια πρόσκληση αλληλεγγύης. Σας περιμένουμε για να απολαύσουμε τη μουσική και να στηρίξουμε μαζί εκείνους που μας έχουν ανάγκη, αποδεικνύοντας ότι στον Δήμο μας κανένας δεν είναι μόνος», τόνισε σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Μικρολίμανο: Στα ίχνη του “Τίτι” βρίσκονταν οι Αρχές – Οι αναρτήσεις που τον πρόδωσαν

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Μαρία Κορινθίου: “Είμαι σε σχέση και είμαι καλά” είπε η ηθοποιός για τον δεσμό της με τον Γιώργο Καραθανάση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Τασούλας: Θυμόμαστε, σεβόμαστε και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της βίαιης και οργανωμένης εξάλειψης του Ποντιακού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Η Μελόνι “καταδικάζει απερίφραστα” τη ρωσική επίθεση με πύραυλο Ορέσνικ – Για “μία ακόμη κλιμάκωση” έκανε λόγο ο Γερμανός ΥΠΕΞ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρίστανε τον στρατιωτικό και έβαλε εξοπλισμό περιπολικού σε ΙΧ – Είχε ασύρματο συντονισμένο στην ΕΛΑΣ και χειροβομβίδα καπνού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: “Στην εκπομπή του Λιάγκα είδαν μόνο γραφικούς και ψεκασμένους”