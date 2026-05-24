“Του Φεγγαριού και της Ορχήστρας”: Μια μουσικοθεατρική διαδρομή σήμερα στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη με επίκεντρο την αλληλεγγύη

Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική σύμπραξη που συνδυάζει τη μαγεία του ελληνικού τραγουδιού με την κοινωνική προσφορά, παρουσιάζει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, στις 20:00, στο Αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής» στο Δημαρχείο Πανοράματος.

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Του Φεγγαριού και της Ορχήστρας – Ρομαντική διαδρομή στα μονοπάτια του τραγουδιού», αποτελεί μια συνεργασία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού με τη Θεατρική Ομάδα «Πλειάδες» και τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Μελισσοχωρίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Πρόκειται για μια ατμοσφαιρική παράσταση όπου ο λόγος, η ποίηση και η μουσική συνθέτουν ένα νοσταλγικό ταξίδι στην ελληνική δημιουργία.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια, τα κείμενα και την αφήγηση υπογράφει η Μερόπη Κόπτση, ενώ την ερμηνεία των τραγουδιών αναλαμβάνει ο Φώτης Θεοδωρίδης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Κώστας Κράτης (κιθάρα), Γιώργος Μουρλίδης (κρουστά) και ο Χρήστος Τσαϊρίδης (μπουζούκι).

Οφείλει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη βραδιά έχει και έναν βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη προσκαλεί τους πολίτες, εφόσον το επιθυμούν, να ενισχύσουν τη δράση της κοινωνικής του υπηρεσίας προσφέροντας τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες των ευπαθών οικογενειών της περιοχής.

«Ο πολιτισμός είναι η γέφυρα που μας ενώνει και η αφορμή για να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο της κοινωνίας μας. Η παράσταση αυτή δεν είναι μόνο μια εξαιρετική καλλιτεχνική στιγμή, αλλά και μια πρόσκληση αλληλεγγύης. Σας περιμένουμε για να απολαύσουμε τη μουσική και να στηρίξουμε μαζί εκείνους που μας έχουν ανάγκη, αποδεικνύοντας ότι στον Δήμο μας κανένας δεν είναι μόνος», τόνισε σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.