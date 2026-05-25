Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί στην Πάτρα – Διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα στο Καραμανδάνειο

Παράσυρση ανηλίκου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (25/5) στα Δεμένικα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας tempo24.news, ηλικιωμένος οδηγός ΙΧ παρέσυρε παιδί, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του. Το ανήλικο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για εκδορές που υπέστη.

Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από αστυνομικούς της Τροχαίας.