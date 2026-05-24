ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Για πολλοστή Κυριακή, επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησής του ως επιτυχίες

«Για πολλοστή Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης του ως επιτυχίες, ενώ δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζοντας την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού.

«Σε ό,τι αφορά τη στεγαστική πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να μιλά για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», τη στιγμή που όλα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως τόσο αυτό όσο και ο προκάτοχος του, το «Σπίτι μου Ι» αποτελούν παταγώδη αποτυχία. Από τις 165.000 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί συνολικά και για τα δύο προγράμματα, οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν μόλις σε 13.440.Με άλλα λόγια, μόνο το 8,2% των συνολικών αιτήσεων προχώρησαν. Η κυβέρνηση δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες σε νέους ανθρώπους και οικογένειες που ασφυκτιούν από τα ενοίκια και τη στεγαστική κρίση, χωρίς να εξασφαλίσει ούτε επαρκείς πόρους ούτε πραγματική δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος. Κι όλα αυτά σε μια χώρα που είναι στην τέταρτη θέση στην Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό των ενοικίων. Η κυβέρνηση απέχει πολύ από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, κατέχοντας το θλιβερό ρεκόρ της μηδενικής δημόσιας δαπάνης για στέγη, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. βρίσκεται στο 0,7% του ΑΕΠ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι δημόσιες επενδύσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας, ρύθμιση των ενοικίων, στήριξη των νέων ανθρώπων και όχι τραπεζικά δάνεια για αγορά παλαιών κατοικιών. Ο κ. Μητσοτάκης επιδοτεί την ακρίβεια στα ακίνητα με τις πολιτικές που εφαρμόζει» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ σχέση με τον «κομβικό για την κοινωνία κλάδο της Υγείας», σημειώνει ότι προφανώς και είναι «θετικές οι ανακαινίσεις των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, αλλά οι τοίχοι και τα ντουβάρια δεν θεραπεύουν τους ασθενείς».

«Οι ελλείψεις σε γιατρούς και σε νοσηλευτές είναι δεκάδες χιλιάδες ενώ ακόμα και στα νοσοκομεία της Αττικής υπάρχουν δεκάδες χειρουργικές αίθουσες που δεν λειτουργούν, λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που δηλώνει ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες ανέρχεται στο 30%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 13%. Συνεπώς, οι πανηγυρισμοί του κ. Μητσοτάκη όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά δεν έχουν την παραμικρή σχέση. Όσο για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας στη χώρα δεν έχουν ούτε προηγούμενο ούτε συγκρίνονται με άλλη ευρωπαϊκή χώρα» συνεχίζει η Κουμουνδούρου.

Τι αναφέρει για την ακρίβεια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

«Ο πρωθυπουργός επίσης δεν είπε λέξη για την ακρίβεια. Μάλλον, δεν έχει ξεπεράσει ακόμα… τη λύπη και τον θυμό, που εξέφρασε στο συνέδριο της ΝΔ. Ωστόσο, η ακρίβεια εξακολουθεί να σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα, αφού ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το γεγονός ότι τα έξι στα δέκα νοικοκυριά δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, αφού τα εισοδήματα τους επαρκούν για 18-20 μέρες, συνιστά μια θλιβερή πραγματικότητα που δεν ξεπερνιέται ούτε με κροκοδείλια δάκρυα ούτε και με τα κάθε είδους “pass”, που επιδοτούν την ακρίβεια.

Και βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε κουβέντα για την πρόσφατη επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέα στην Κομισιόν για την Ελλάδα, η οποία θέτει ευθέως ακόμα και την απειλή της αιρεσιμότητας ως προς τη χρηματοδότηση της χώρας, λόγω των εμποδίων που θέτει η κυβέρνηση της ΝΔ στη λειτουργία του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αλλά τι να πει γι’ αυτά όπως και συνολικά για το κράτος δικαίου ο κ. Μητσοτάκης, δύο μέρες μετά από μία ακόμη κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών;

Τέλος, η αφωνία του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, συνολικά, ως προς τις αθλιότητες του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, είναι ντροπιαστική. Ενώ μια σειρά από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καταδίκασαν τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι ακτιβιστές του στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, με τη Γαλλία μάλιστα να προχωρά σε απαγόρευση της εισόδου του συγκεκριμένου υπουργού και να ζητά από την Ε.Ε. την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ, ο κ. Μητσοτάκης προχωρά σαν να μη συνέβη τίποτα. Αυτά παθαίνει κανείς όταν η πάση θυσία ταύτιση με το καθεστώς Νετανιάχου αποτελεί δόγμα», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.