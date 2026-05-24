MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Κίνα στέλνει αστροναύτη στο Διάστημα για έναν χρόνο και βάζει στόχο τη Σελήνη

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μία κρίσιμης σημασίας αποστολή άρχισε σήμερα για την Κίνα με την εκτόξευση της αποστολής Shenzhou-23, στη διάρκεια της οποίας ένας Κινέζος αστροναύτης θα παραμείνει για πρώτη φορά σε τροχιά έναν ολόκληρο χρόνο.

Θεωρείται ένα βασικό βήμα στον φιλόδοξο στόχο του Πεκίνου να στείλει μέχρι το 2030 ανθρώπους στη Σελήνη.

Ένας πύραυλος Μεγάλη-Πορεία 2-F εκτοξεύτηκε στις 23:08 (τοπική ώρα, 18:08 ώρα Ελλάδας) της Κυριακής από το κέντρο εκτόξευσης του Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι, στη βορειοδυτική Κίνα.

Μετέφερε στο Διάστημα τρία μέλη του πληρώματός του προς τον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ (Ουράνιο Παλάτι), σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη διαστημική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αστροναύτη του Χονγκ Κονγκ, ημιαυτόνομου κινεζικού εδάφους. Η 43χρονη Λι Τζιαγίνγκ (Λάι Κα-γίνγκ στα καντονέζικα) εργαζόταν προηγουμένως για την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ.

Τα άλλα μέλη του πληρώματος είναι ο διοικητής Ζου Γιανγκζού (39 ετών), διαστημικός μηχανικός, και ο Ζανγκ Ζιγιουάν (39 ετών), πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που πηγαίνει για πρώτη φορά στο διάστημα.

Το πλήρωμα πρόκειται να φέρει σε πέρας πολυάριθμα επιστημονικά προγράμματα στις επιστήμες της ζωής, τα υλικά, τη φυσική των υγρών ή την ιατρική.

Όμως η μείζων ιδιαιτερότητα της αποστολής Shenzhou-23 έγκειται στο γεγονός ότι ένα από τα τρία μέλη του πληρώματος θα παραμείνει σε τροχιά για έναν ολόκληρο χρόνο. Το πείραμα αυτό θα επιτρέψει κυρίως να μελετηθούν οι επιπτώσεις μιας μακράς παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Αυτό είναι απαραίτητο για να προετοιμαστούν μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές προς τη Σελήνη – και προς τον Άρη.

Ο αστροναύτης που θα παραμείνει για να περάσει ένα χρόνο σε τροχιά θα επιλεγεί αργότερα, ανάλογα με την εξέλιξη της αποστολής ανακοίνωσε το Σάββατο αξιωματούχος της κινεζικής διαστημικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τις επανδρωμένες πτήσεις (CMSA).

Τα πληρώματα στον Τιανγκόνγκ μένουν μέχρι τώρα εν γένει έξι μήνες σε τροχιά και στη συνέχεια αντικαθίστανται.

Η αποστολή Shenzhou-23 εντάσσεται στο στόχο της Κίνας να προσεληνώσει αστροναύτες μέχρι το 2030, μια κούρσα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επίσης με το πρόγραμμά τους Artemis, στο πλαίσιο του οποίου έχουν στόχο να προχωρήσουν σε προσελήνωση αστροναυτών το 2028, δύο χρόνια νωρίτερα από την Κίνα.

Κίνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Τραμπ: Η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξαρτάται εξ ολοκλήρου από εμένα – Δεν κάνω κακές συμφωνίες

ΔΙΕΘΝΗ 36 λεπτά πριν

Η Κίνα στέλνει αστροναύτη στο Διάστημα για έναν χρόνο και βάζει στόχο τη Σελήνη

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Δημήτρης Μακαλιάς για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη: Θα ήθελα να πάνε κάποιοι άνθρωποι φυλακή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο ο Μάριος Οικονόμου – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ιωαννίνων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Τάπα στη βία και τον ρατσισμό” και σήμερα στο τουρνουά μπάσκετ στη νέα παραλία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: Αγροτικό έχασε τον έλεγχο, έκανε τούμπες και κατέληξε σε χωράφια – Βίντεο