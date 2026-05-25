Μεϊτέ: Η πιο απογοητευτική σεζόν στον ΠΑΟΚ αφού μείναμε με άδεια χέρια

Σε μια χρονιά που ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, ο ΠΑΟΚ κατάφερε ενώ ήταν μέσα σε όλους τους στόχους του να χάσει τα πάντα, να μείνει χωρίς κάποιον τίτλο, αλλά και χωρίς τη 2η θέση που οδηγούσε στα προκριματικά του Champions League.

Μία εξέλιξη που σόκαρε τους πάντες με τον Σουαλιό Μεϊτέ να κάνει τον απολογισμό του και να παραδέχεται: «Αυτή η σεζόν θα μείνει στη μνήμη ως η πιο απογοητευτική. Ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να τα κατακτήσουμε όλα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια».

Στη συνέχεια, ο Γάλλος μέσος ο οποίος από τον Φεβρουάριο και μετά αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και ουσιαστικά ήταν ανενεργός, φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια (το συμβόλαιο του έχει ανανεωθεί αυτόματα καθώς συμπλήρωσε τις προβλεπόμενες συμμετοχές): «Παρ’ όλα αυτά, ήταν πάντα τιμή μου να φοράω αυτά τα χρώματα και έδινα πάντοτε τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο».