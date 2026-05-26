Εργασίες συντήρησης από σήμερα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης

Εργασίες συντήρησης θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα:

Έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης (αποκατάσταση καλωδιακής βλάβης)στον κόμβο Γρηγ. Λαμπράκη – Κλεάνθους – Αγίας Μαρίνας, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 από τις 09:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ..Οι φωτεινοί σηματοδότες κατά τη διάρκεια των εργασιών δε θα λειτουργούν και η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται από Τροχονόμο της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Εργασίες σφράγισης ρωγμών ασφαλτοτάπητα στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από την Τρίτη 26 Μαΐου έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, από τις 09:00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Δυτικά της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, από τη Χ.Θ. 8+700 έως τη Χ.Θ. 8+200 (ύψος Υπεραγοράς Σκλαβενίτη), καθώς και σημειακά στη Χ.Θ. 7+000 κάτω από την Γέφυρα Σταυρούπολης. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα γίνεται εναλλάξ. Εργασίες ασφαλτόστρωσης και οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση) επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων από την Τρίτη 26 Μαΐου έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, από τις 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεστούν στον κλάδο εξόδου από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανίων προς το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Χ.Θ. 13+500 περίπου). Τα συνεργεία θα είναι κινητά και ο αποκλεισμός των τμημάτων θα γίνεται τμηματικά. Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Ε.Ο 16 Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – Παλαιοχωρίου την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, από τις 08:30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα γίνουν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη (Χ.Θ. 44,00 περίπου) με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης (1,2) και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (3), το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου (4) και το Τμήμα Τροχαίας Αρναίας (4), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.