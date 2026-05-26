Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν ένα κορίτσι που έδινε ένα σύνθημα μιας όμορφης εποχής

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο ξεκίνημα του «The 2Night Show» τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (25/5), μιλώντας για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως από το πρωί ήταν «μουδιασμένος» από τη δυσάρεστη είδηση, ενώ αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη γνωριμία τους και στη δημόσια εικόνα που είχε αφήσει η ίδια όλα αυτά τα χρόνια.

«Θέλω να σας πω ότι είμαι λίγο μουδιασμένος γιατί το νέο αυτό που ήρθε από το πρωί και έχει να κάνει με τη Γωγώ Μαστροκώστα, έτσι, έχει σφίξει το στομάχι μας. Η Γωγώ ήταν μια… μπορεί να μην ήμασταν κολλητοί, αλλά έχει έρθει εδώ. Είναι μια συνέντευξη που παίζει έτσι πάρα πολύ σε όλα τα κανάλια από το πρωί. Και επειδή μας στείλατε και πάρα πολλά μηνύματα, αποφασίσαμε στην αυριανή εκπομπή να παίξουμε ένα μεγαλύτερο απόσπασμα από τη Γωγώ, που, η Γωγώ για μένα, αλλά και για πάρα πολύ κόσμο, πέρα του ότι ήμασταν γνωστοί και όχι κολλητοί, σηματοδοτούσε μια εποχή χαράς και φωτός. Έτσι μιας ελπίδας.

Θα τη θυμάστε ίσως τη Γωγώ παλιότερα απ’ την τηλεόραση, από όλα αυτά που κάναμε. Νομίζω ότι κάποια στιγμή είδα και μερικά πλάνα ότι είχε έρθει και στο “Πολύ την Κυριακή”. Ήταν ένα κορίτσι που πραγματικά έδινε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα μιας όμορφης εποχής. Και, οκ, όλο αυτό που συνέβη, πάρα πολύ δυσάρεστο.

Να πω καλό ταξίδι Γωγώ μέσα απ’ την καρδιά μου και από όλους εδώ πέρα τους συνεργάτες και επίσης, συλλυπητήρια στον σύζυγο, στην κόρη, στους αγαπημένους. Θα σε θυμόμαστε, και όταν αυτή η εκπομπή λέει κάτι να ξέρετε, αλλά πιστεύω και πάρα πολύς κόσμος που σε γνώρισε, θα σε θυμόμαστε για αυτή σου την καλή σου την καρδιά, και αυτό το υπέροχο χαμόγελο που έχεις.

Ξαναλέω ότι αύριο θα παίξουμε ένα απόσπασμα μεγαλύτερο από αυτό που είδατε στο διαδίκτυο και στα… ή στα υπόλοιπα κανάλια, αφού μας το ζητήσατε με τόσα πολλά μηνύματα. Θα το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.