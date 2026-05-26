Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος για κλοπή εργαλείων από νεοαναγειρόμενη οικοδομή και απείθεια σε αστυνομικό έλεγχο

Στη σύλληψη ενός 36χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί για τα αδικήματα της απείθειας και της κλοπής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για 36χρονο ημεδαπό, ο οποίος, οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο στην περιοχή της Πυλαίας, ξημερώματα χθες (25-05-2026), και προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε έρευνα του οχήματος βρέθηκαν διάφορα εργαλεία χρηματικής αξίας 5.000 ευρώ, τα οποία είχε αφαιρέσει, σε προγενέστερο χρόνο, από το εσωτερικό νεοαναγειρόμενης πολυκατοικίας. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας κατασκευής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

