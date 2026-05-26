Χολαργός: Είχε δεχθεί απειλές η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον αυτόχειρα σύζυγό της – Το χρονικό του εγκλήματος

Μία αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στον Χολαργό, στην Αττική. Ένας 57χρονος πυροβόλησε κα τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ της Δευτέρας, στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίππου, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές μετά από κλήση γειτόνισσας που άκουσε τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που έφτασαν πρώτοι στο σημείο αντίκρισαν στην είσοδο του κτιρίου την 53χρονη γυναίκα αιμόφυρτη, με τραύμα από όπλο στο πόδι. Αμέσως της τοποθετήθηκε τουρνικέ για να περιοριστεί η ακατάσχετη αιμορραγία, πριν παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικές δυνάμεις ανέβηκαν στο διαμέρισμα του ζευγαριού, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα, εντοπίζοντας τον 57χρονο νεκρό με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο δράστης, αφού πυροβόλησε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας, επέστρεψε στο διαμέρισμά τους και προέβη στο απονενοημένο διάβημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον, το θύμα δεχόταν απειλές από τον 57χρονο σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρά το βαρύ κλίμα των προηγούμενων ημερών, οι γείτονες ανέφεραν πως το μοιραίο βράδυ δεν προηγήθηκε κάποιος έντονος καβγάς που να προϊδεάζει για το μακελειό που θα ακολουθούσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο σύζυγοι ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί τη νόμιμη κατοχή των δύο όπλων που βρέθηκαν. Τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα που ώθησαν τον 57χρονο στην απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του και στην αυτοκτονία παραμένουν υπό διερεύνηση από την Ασφάλεια, η οποία συλλέγει καταθέσεις από το περιβάλλον του ζευγαριού.